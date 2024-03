Żużel. Daniel Bewley. Omal nie skończył na wózku. Ten transfer zmienił wszystko

Daniel Bewley przeżył dramat. Trafił na wózek

W sierpniu 2018 roku Bewley odniósł poważną kontuzję. Wziął udział w dramatycznej kraksie na torach brytyjskich, po której złamał kość udową w pięciu miejscach . Został podcięty przez rywala, a następnie przejechał po nim Kyle Newman. Brytyjczyk aż dwa tygodnie spędził w szpitalu, musiał przejść operację. Dla 19-letniego chłopaka poruszenie się na wózku było mocnym ciosem , ale zakasał rękawy, zaczął rehabilitację, wrócił i po kilku latach zalicza się do światowej czołówki. Na sezon 2019 miał ważny kontrakt w Rybniku (w maju 2018 podpisał dwuletnią umowę). Wystąpił w siedmiu meczach, klub awansował do elity, ale Bewley mógł być niezadowolony ze swojej jazdy. Średnia biegowa 1,406 wyglądała blado na tle średniej sprzed wypadku - 2,360. Zawodnik, mimo trudnego sezonu, zaryzykował i... przeszedł do Betard Sparty Wrocław . Dla niektórych był to szokujący ruch, Bewley jeszcze na dobre się nie pozbierał po kontuzji, a zdecydował się na PGE Ekstraligę i na jedną z najmocniejszych polskich drużyn.

Daniel Bewley w Sparcie jest coraz lepszy

Pierwszy rok we Wrocławiu miał trudny. Ci, którzy wątpili w powodzenie transferu Brytyjczyka, mogli wtedy wypowiadać słynne polskie zdanie "a nie mówiłem/am?!" Prezes Andrzej Rusko zawsze wykonuje przemyślane działania i ma wizję. Wiedząc, że Bewley jest talentem czystej wody, dał mu czas. Już w drugim sezonie średnia żużlowca wzrosła z 1,240 na 1,741 i Sparta zdobyła pierwszy od piętnastu lat tytuł Drużynowego Mistrza Polski . Rok później sukcesu w drużynie nie było (zawieszony przez wojnę na Ukrainie został Rosjanin Artiom Łaguta), ale Bewley wykonał kolejny postęp. Całkiem nieźle zastąpił Łagutę, zostawił za plecami Gleba Czugunowa i zaczął aspirować do roli lidera, wykręcając dwudziesty wynik indywidualny spośród wszystkich sklasyfikowanych zawodników (1,837). Liderem pełną gębą stał się w poprzednim sezonie. Dziewiąty wynik w lidze i drugi w Sparcie temu dowodzi (2,122). Na dalszych pozycjach sklasyfikowano m.in. Macieja Janowskiego, Taia Woffindena oraz Piotra Pawlickiego . Bewley na torze się obronił, nawet przez moment nikt nie zakładał, że po zakończeniu wieku U24 wypadnie ze składu. Długo ważyły się losy Woffindena i Pawlickiego, ostatecznie nowego miejsca pracy szukał Polak.

To nowy brytyjski mistrz świata?

Na razie Bewley musi zadowolić się złotym medalem wywalczonym w Speedway of Nations 2021, jednak eksperci przewidują, że jest materiałem na indywidualnego mistrza świata. Tak mówił, chociażby Greg Hancock, który współpracował z nim w Sparcie. W zeszłorocznym cyklu Bewley finiszował na siódmej pozycji. Za wrażenia artystyczne punktów się nie dostaje, ale Brytyjczyk na torze prezentował się lepiej niż miejsce, które zdobył. Często był wręcz nieuchwytny w fazie zasadniczej, ale regularnie żegnał się z pojedynczym turniejem po przegranym półfinale. Dopadło go jakieś fatum.



Z roku na rok 25-letni Bewley jest coraz lepszy. Czuć od niego taką pozytywną energię. Drugi poważny upadek w karierze nie zakłócił już jego rozwoju. Do paskudnej kraksy z jego udziałem doszło 1 lipca 2022 roku we Wrocławiu. W meczu z Włókniarzem Częstochowa przeleciał przez bandę, wypadek wyglądał strasznie. Tym razem na szczęście uniknął poważnej kontuzji. Skończyło się "tylko" na silnikach i na urazie nogi. W momencie wypadku kibicom na Stadionie Olimpijskim przeszły znacznie gorszej myśli.



Mimo dwóch poważnych wypadków Bewley jest żużlowcem, z którym Bartosz Zmarzlik w Grand Prix musi się liczyć. Brytyjczyk marzy o mistrzostwie świata (wygrał już trzy turnieje), chce dołączyć do Taia Woffindena (trzy tytuły) i Marka Lorama (jeden tytuł).