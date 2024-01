Żużel. Damian Ratajczak wtedy chce zostać mistrzem świata. Jest konkretna deklaracja

Fogo Unia Leszno od wielu lat słynie z wzorowego szkolenia adeptów . Prezes klubu, Piotr Rusiecki, nie oszczędza na wychowankach, dzięki czemu co roku kibicom objawia się nowy talent. Fani miło wracają pamięcią zwłaszcza do czasów, kiedy z bykiem na plastronie występowali Dominik Kubera oraz Bartosz Smektała. Pierwszy z nich za parę miesięcy zadebiutuje jako stały uczestnik Speedway Grand Prix. Drugi natomiast niedawno wrócił do macierzystej drużyny i ma na koncie między innymi start w rundzie na PGE Narodowym w Warszawie.

Następcą wspomnianych wyżej żużlowców jest Damian Ratajczak. Osiemnastolatek co prawda w lidze nie pokazał jeszcze pełni swojego potencjału, ale ma na to sporo czasu. Zupełnie inaczej sprawa ma się z SGP2, czyli indywidualnymi mistrzostwami świata juniorów. W tych zmaganiach lesznianin kapitalnie spisywał się zwłaszcza w sezonie 2023. Świetna jazda młodzieżowca zaprocentowała srebrnym medalem . Kto wie, jak zakończyłby się dla niego cykl, gdyby nie kosmiczna forma przechodzącego w 2024 do grona seniorów Mateusza Cierniaka.

Damian Ratajczak mówi o złotym medalu. „Daję sobie trzy lata”

Niedawny sukces rozochocił Damiana Ratajczaka i sprawił, że ten celuje w tytuł. - Na złoto daję sobie trzy lata - oznajmił wprost na łamach ekstraliga.pl. - Wiem, że dzieją się różne rzeczy, na które nie mamy wpływu, więc podchodzę do tego na spokojnie. Chciałbym czerpać frajdę z jazdy i robić to najlepiej jak potrafię. Myślę, że gdy kochasz to, co robisz to efekty przyjdą same i w moim przypadku będzie podobnie. Nie wywieram na sobie wewnętrznej presji, bo jeśli sukces nie wydarzy się w najbliższym sezonie, to nie stanie się nic strasznego - dodał.