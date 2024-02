Żużel. Damian Ratajczak. Człowiek Marcina Gortata powalczy o mistrzostwo świata

Zdaniem wielu ekspertów, jeśli Damian Ratajczak poprawi wyjścia spod taśmy, będzie kompletnym zawodnikiem. To jego bolączka. Poza tym Ratajczak ma wszystko, co potrzebne do prawidłowego rozwoju - team, zaplecze sprzętowe, miejsce sprzyjające rozwojowi. Jest także kadrowiczem - trener Rafał Dobrucki powołał Damiana Ratajczaka do kadry Polski U-21.