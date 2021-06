​Żużel. Czy w Gorzowie odbędzie się runda Grand Prix? Prezes Marek Grzyb komentuje

- Mamy coraz więcej pytań, jak wygląda obecnie sytuacja odnośnie organizacji Grand Prix w tym roku w Gorzowie. Złożyliśmy naszą ofertę do BSI, z której wynika, że jako Stal Gorzów jesteśmy gotowi do organizacji. Nasza oferta cały czas na pewno jest rozpatrywana, pozostajemy z BSI w stałym kontakcie. Na ten moment nie dostaliśmy jednoznacznej deklaracji, czy ten turniej w tym roku może odbyć się w Gorzowie - powiedział Marek Grzyb w trakcie wtorkowej konferencji prasowej.

Poprawna współpraca z BSI

Prezes Moje Bermudy Stali liczy na pozytywne efekty działań. - Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że cała nasza współpraca z BSI od 2011 roku przebiegała bardzo poprawnie. Sądzimy, że nie tylko aspekt finansowy, ale przede wszystkim historia i wzajemne relacje powinny być pewnego rodzaju czynnikiem, który mógłby przybliżyć nas do zaakceptowania propozycji. W najbliższych dniach powinniśmy mieć jednoznaczne stanowisko BSI, czy w kalendarzu wszystkich planowanych na ten rok imprez znajdzie się miejsce dla nas - dodał.

Grand Prix może odbyć się także w innych miastach. - Są różnego rodzaju informacje, że konkurencyjne miasta też chcą zorganizować Grand Prix. Jednakże uważam, że to Gorzów i kibice w Gorzowie zasługują na to, by na zwieńczenie takiej długoletniej współpracy z BSI, oferta została rozpatrzona pozytywnie - wyjaśnił Grzyb.

Jest data Memoriału

Prezes ponadto oznajmił, kiedy w Gorzowie odbędzie się Memoriał Edwarda Jancarza. - Czekam na głos ze strony BSI. Są turnieje, które w kalendarzu BSI nie są do końca potwierdzone, ale nie możemy też czekać w nieskończoność. Chcielibyśmy zaproponować datę organizacji Memoriału Edwarda Jancarza, którą zaplanowalibyśmy na 18 lipca - podsumował.

