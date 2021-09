Żużel. Czy trener reprezentacji Polski zatrzasnął drzwi przed Janowskim? Ekspert ma swoją teorię

Dariusz Ostafiński Żużel

Rafał Dobrucki, trener żużlowej kadry, powiedział w rozmowie z nami, że Dominik Kubera może liczyć na występ w finale Speedway of Nations. Jeśli do tego dodamy, że Bartosz Zmarzlik jest pewniakiem do miejsca w składzie, to wychodzi nam, że na finał nie pojedzie Maciej Janowski. – Kubera jest bardziej stabilny i charyzmatyczny, ale nie wierzę, że Dobrucki skreślił Janowskiego – mówi Jacek Frątczak, ekspert Eleven Sports.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Żużel. Szybka kontra Ostafińskiego i Hynka. Co się dzieje z Janowskim INTERIA.TV