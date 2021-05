Żużel. Czy to możliwe, że Stal Gorzów przegrała z Włókniarzem przez oponę?

Żużel

Sztab szkoleniowy Moje Bermudy Stali Gorzów nie zadbał o to, żeby amator Wiktor Jasiński jeździł w meczu z Eltrox Włókniarzem do końca na oponach Anlasa. W ostatnim biegu musiał założyć Mitasa i przywiózł zero, choć wcześniej jechał wyśmienicie.

