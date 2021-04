Żużel. Czy Stal chce obejść reżim sanitarny i wpuścić sponsorów na loże?

Działacze Moje Bermudy Stali Gorzów chcieliby dostać od OSiR-u zgodę wynajęcia lóż na stadionie na biura. Wszystko wskazuje na to, że do tych biur chcą wpuścić sponsorów, by ci mogli obejrzeć na żywo spotkanie z Motorem Lublin. I to mimo zakazu wpuszczania kibiców na mecze.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra. Jedzie Miedziński, a co z obietnicą dla Musielaka? INTERIA.TV

Rok temu, na pierwszym meczu sezonu Stali z Fogo Unią Leszno sponsorzy byli w lożach i stamtąd oglądali inaugurację 2020 w Gorzowie. Nie wychodzili na balkon, siedzieli w środku, żeby nie było ich widać. Co prawda był zakaz wpuszczania publiczności, ale widać Stal kompletnie się nim nie przejęła. Nie wszyscy sponsorzy potrafili jednak dochować tajemnicy. Co najmniej jeden z nich wrzucił wówczas zdjęcia na media społecznościowe.

Reklama

O ile ubiegłoroczne oglądanie meczu z loży było organizowane raczej spontanicznie (oczywiście złamano przy tej okazji rządowe rozporządzenia), o tyle teraz Stal chce zamienić loże na biura (rok temu był taki pomysł, ale ostatecznie go zarzucono). Odbyła się już rozmowa z przedstawicielami OSiR-u w tej właśnie sprawie. Można domniemywać, choć klub oficjalnie w tej sprawie milczy (wysłaliśmy prezesowi Markowi Grzybowi maila w tej sprawie), że Stal będzie chciała wpuścić do biur sponsorów, a ci będą mogli zobaczyć stamtąd mecz z Motorem. Wiemy, że kilku sponsorów pochwaliło się znajomym zaproszeniem do loży. Oficjalnie będą w biurze, w pracy. W istocie będą oglądali mecz.

Prezydent odpowie na pytanie Stali

Zapytaliśmy rzecznika prasowego urzędu miasta Wiesława Ciepielę, czy wie o pomyśle Stali, ale odesłał nas do dyrektora OSiR-u. Ten nie komentuje zdarzenia. W OSiR-ze dowiadujemy się jedynie, że ostateczną decyzję w sprawie zgody na zamianę lóż na biura ma podjąć pani prezydent Małgorzata Domagała. Tak to działa, bo właścicielem stadionu jest miasto, a klub jedynie wypożycza obiekt na mecze.

Na razie sytuacja wygląda tak, że mamy ustne zapytanie Stali o zamianie lóż na biura i brak zgody OSiR-u, który najpewniej wiąże się z obawą, że na meczu z Motorem biura będą pełne ludzi. Z tego powodu OSiR zostawia temat do rozwiązania pani prezydent.

Loże to pieniądze

Dla Stali sprawa lóż jest o tyle ważna, że jak wyliczył były już przewodniczący rady nadzorczej Grzegorz Lewandowski, w budżecie jest dziura na poziomie 2,2 miliona złotych. Jeśli dodatkowo nie będzie przychodów z dnia meczu, to ta dziura będzie się powiększać. Loże rocznie dają przychód na poziomie 1,2-1,5 miliona złotych. Każdy mecz bez ludzi w lożach, to strata rzędu około 150 tysięcy złotych.

Problem jest taki, że kraj walczy z trzecią falą koronawirusa i teraz najważniejszą sprawą jest zdrowie ludzi. Loże na Stali mogą pomieścić nawet i 300 osób. Trudno jednak wyobrazić sobie takie zgromadzenie w czasach szalejącej pandemii. Zwłaszcza że większość ludzi miałaby być stłoczona w lożach o pojemności 12 i 25 metrów kwadratowych.

Poza wszystkim nie wiadomo, czy zamiana lóż na biura będzie w ogóle możliwa od strony prawnej. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział już o przedłużeniu koronawirusowych restrykcji do 18 kwietnia. Działalność obiektów sportowych ma być ograniczona wyłącznie do prowadzenia takiej działalności. Loże zamienione na biura raczej nie spełniają tego warunku. O innych zakazach, choćby tym dotyczącym zgromadzeń, już nie wspominamy.

Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź