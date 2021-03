Żużel. Czy numer startowy może zniszczyć komuś zawody już przed ich rozpoczęciem? Trenerzy często sami pogrążają zawodników

Często słyszymy opinie zawodników dotyczące bardziej lub mniej korzystnych pól startowych. Mówią oni, że czasami nawet da się przewidzieć słaby wynik już przed zawodami, bowiem z danym numerem nie będzie szans na dobry rezultat. - W zawodach indywidualnych ma to jakieś tam znaczenie, ale raczej małe. Jeśli chodzi o ligę, to sprawa jest zupełnie inna. Czekam, aż ktoś w końcu da szansę tym słabszym - mówi nam Mirosław Kowalik, były żużlowiec. Zwraca on uwagę na to, że wielokrotnie niżej notowany zawodnik jest pogrążany rolą doparowego, a lider ma cieplarniane warunki.

"No jak miałem pojechać z tego pola" czy "To chyba było oczywiste, że nie da się nic zrobić" - te popularne tłumaczenia słyszymy regularnie przy różnego typu zawodach, tak indywidualnych, jak i drużynowych. Część środowiska zgadza się z żużlowcami, ale inni z kolei krytykują ich za szukanie nieprofesjonalnych wymówek. Tak na dobrą sprawę jednak o tym, jak dane pole wpływa na szanse zawodnika w biegu, wie tylko ktoś, kto sam kiedyś jeździł, a teraz może sprawie przyjrzeć się na chłodno.

- W zawodach indywidualnych ma to jakieś tam znaczenie, ale nie wydaje mi się, że aż takie duże, by przekreślić szanse jakiegoś zawodnika - tłumaczy Mirosław Kowalik. - Kiedyś faktycznie było tak, że tory promowały jazdę po zewnętrznej lub przy krawężniku i jak komuś nie przypasowało, to nawet dobry żużlowiec mógł mieć kłopoty. Obecnie jednak klasowy zawodnik poradzi sobie w każdych warunkach i nie zganiałbym wszystkiego na numer startowy. Takie tłumaczenia raczej zdarzają się w przypadku kogoś słabszego psychicznie - dodaje.

Oprócz narzekania na niektóre numery startowe, da się usłyszeć także opinie dotyczące tego, że inne z kolei są wybitnie korzystne. Zawodnik, który dany numer otrzyma, jest zadowolony, bo ma jego zdaniem, prostą drogę do sukcesu. - Za moich czasów był pogląd, że jedynka, piątka i bodajże czternastka to te, które premiowały. One zaczynały z krawężnika, a kończyły pod bandą i to miało dawać uprzywilejowanie. Historia jednak to zweryfikowała i wielokrotnie przeczyła tej tezie. Wiele przecież zawsze zależy od warunków torowych i innych czynników. Choć oczywiście, zawodnicy mają swoje przekonania - słyszymy.

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w lidze. Tutaj naprawdę da się kogoś pogrążyć złym numerem startowym. - Ja wiem, że wynik drużynowy jest najważniejszy. Trenerzy jednak w większości nie biorą pod uwagę tego, jak takie ustawienie może komuś uprzykrzyć życie. I potem jest bieg: trzech zawodników klasy światowej i młody Polak, który dopiero skończył wiek juniora, a jest na tyle dobry, że załapał się do składu. Przecież jest skazany na pożarcie, jadąc spod bandy. Nawet u siebie, a co dopiero na wyjeździe. Jest w lidze wiele takich przypadków, że można by światowej klasy żużlowca wystawić pod numerem 2/10, a on i tak sobie poradzi. Czekam, aż pojawi się ktoś, kto spróbuje takich manewrów i pomoże tym słabszym chłopakom - kończy Mirosław Kowalik.

