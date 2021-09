Żużel. Czugunow piętą achillesową Sparty? Motor może to wykorzystać

Patryk Głowacki Żużel

Betard Sparta Wrocław pewnie awansowała do finału PGE Ekstraligi. Nie oznacza to jednak, że wszystkie trybiki machiny chodziły bez zarzutu. Największy problem sprawił Gleb Czugunow. 22-latek zaliczył fatalne zawody. To nie wróży dobrze przed finałową rywalizacją. Tym razem koledzy zamaskowali problemu Polaka, ale Motor może nie okazać się aż taki łaskawy.

