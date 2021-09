Żużel. Czołowe kluby PGE Ekstraligi odpuszczają MPPK. To skandal!

Skandal w MPPK. Moje Bermudy Stal Gorzów, Betard Sparta Wroclaw i Fogo Unia Leszno wystawiły rezerwowe składy na te zawody. W zestawieniach wymienionych drużyn brak największych gwiazd: Bartosza Zmarzlika, Macieja Janowskiego czy Piotra Pawlickiego.

Stal, Sparta i Unia bez gwiazd

Stal, Sparta i Unia, tak wynika z naszych informacji, wysłały składy złożone z juniorów i rezerwowych. Wszystko, dlatego że na niedzielę zaplanowano pierwsze mecze play-off. Najpewniej kluby boją się o kontuzje swoich zawodników na dwa dni przed najważniejszymi spotkaniami.

Z jednej strony można zrozumieć kluby, ale i też nie do końca. Przecież zawodnicy wymienionych drużyn jeżdżą też w lidze szwedzkiej i tam nie mają problemu z tym, żeby dotrzeć na zawody.

Pula nagród w MPPK wynosi 90 tysięcy

MPPK to niezwykle prestiżowa impreza. W tym roku pula nagród dla drużyn wynosi 90 tysięcy złotych. Zwykle jest 120 tysięcy, ale w czasach COVID-19 stawki zostały obniżone. Z drugiej strony startujący w MPPK żużlowcy mogą liczyć nie tylko na te 90 tysięcy, ale i dodatkowe środki, które dostają w związku z tym startem.

Ciekawe, co na to PZM? Ukarać klubów nie może, bo każdy może zgłosić, kogo chce. Wystawianie juniorów to jednak skandal, który z pewnością nie przejdzie bez echa.