Żużel. Człowiek z teamu Janowskiego i menadżer Łaguty wykluczeni przez PGE Ekstraligę

Dariusz Ostafiński

Na mecze play-off PGE Ekstraligi zawodnicy nie będą przyjeżdżali ze swoimi oponami. Władze ligi ogłosiły, że ogumienie Mitasa i Anlasa dostarczą na stadion dealerzy sprzętu. Najwyraźniej chodzi o to, by w kluczowej fazie sezonu uniknąć spekulacji, że ktoś korzysta ze zbyt miękkiego ogumienia. Ten problem mieliśmy w maju i czerwcu, co potwierdziło badanie przeprowadzone przez Ekstraligę.

