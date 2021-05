Żużel. Czas na finał Srebrnego Kasku. Przyjemski przejdzie pierwszy poważny sprawdzian

Srebrny Kask to jedna z najbardziej prestiżowych imprez juniorskich w Polsce. Tym razem jej finał zostanie rozegrany 20 maja w Bydgoszczy. Bydgoskich kibiców głównie interesować będzie postawa ich największego talentu – Wiktora Przyjemskiego. Niespełna 16-latek po raz pierwszy w karierze stanie przed takim wyzwaniem.

O randze Srebrnego Kasku świadczą jego zwycięzcy. W historii trofeum zdobywali m.in. polscy mistrzowie świata - Tomasz Gollob i Jerzy Szczakiel oraz tacy zawodnicy jak Jarosław Hampel, Maciej Janowski czy Janusz Kołodziej. Teraz również nie brakuje juniorskich dużych nazwisk. Nic dziwnego, tym bardziej że stawka jest wysoka. Triumfator otrzyma nominację do Indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów, na których Polska zdobywa medale nieprzerwanie od 11 lat.

Duży test talentu

Zamiast na faworytach, lokalni kibice skupią uwagę na swoim bohaterze. Jest nim Wiktor Przyjemski. Wychowanek Polonii znalazł się w stawce, dzięki czemu przejdzie pierwszy poważny sprawdzian w karierze. Do tej pory zawodnik pojawiał się jedynie w DMPJ-ach oraz innych młodzieżowych zmaganiach. Przyjemski nie zaliczył nawet ligowego debiutu, gdyż szesnaste urodziny skończy dopiero 23 maja.

Mimo wszystko w czwartek nie musi on zderzyć się ze ścianą. Zawodnik prezentuje w tym roku bardzo dobrą formę, co pokazały przede wszystkim dwie rundy DMPJ w Bydgoszczy. U siebie nastolatek nie dał szans rywalom, wygrywając 12 wyścigów z rzędu. Zazwyczaj dystansował on swoich oponentów, nawet jeśli pod taśmą stali młodzieżowcy PGE Ekstraligi. Znajomość bydgoskiego owalu może znacząco pomóc "gospodarzowi" w sprawieniu niespodzianki.

Sam zainteresowany zdaje sobie sprawę ze swoich atutów. - Obsada zawodów jest silna, ale jestem u siebie i myślę, że to jest jakiś plus. Na pewno będę mógł też liczyć na kibiców - stwierdził Przyjemski, który zachowuje spokój przed zmaganiami. - Chcę pokazać się z jak najlepszej strony, ale mimo wszystko podchodzę do startu na luzie. To moje pierwsze zawody tak wysokiej rangi i traktuje je jako sprawdzian przed ligą - dodał żużlowiec.

Kiedy poznamy zwycięzcę?

Srebrny Kask w Bydgoszczy planowany jest na 20 maja. Pierwszy bieg ma rozpocząć się o godzinie 17:00. Pogoda nie powinna przeszkodzić w rozegraniu zmagań, gdyż prognozy na czwartek są bardzo optymistyczne.

Lista startowa Srebrnego Kasku:

1. Krzysztof Sadurski

2. Mateusz Bartkowiak

3. Kacper Pludra

4. Wiktor Przyjemski

5. Wiktor Jasiński

6. Jakub Miśkowiak

7. Sebastian Szostak

8. Mateusz Świdnicki

9. Damian Ratajczak

10. Fabian Ragus

11. Mateusz Cierniak

12. Michał Curzytek

13. Wiktor Lampart

14. Denis Zieliński

15. Batłomiej Kowalski

16. Karol Żupiński



17. Krzysztof Lewandowski

18. Dawid Rempała

