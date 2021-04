Żużel. Czarnecki punkt widzenia: Zdefektował mu motocykl. Stanął pod taśmą... bez niego

- Czasem było w Sparcie zabawnie. Potrafił o to zadbać choćby nasz globtroter, sędziwy już wtedy ,bo przeszło 40-letni (!) Amerykanin John Cook, który jeździł w Sparcie na przełomie tysiącleci i stuleci (a wcześniej w ...Apatorze). Gdy w Toruniu zdefektował mu motocykl na linii startu i sędzia wykluczył go z biegu, pomysłowy Jankes stanął na swoim polu startowym, już bez maszyny, pochylił się, jakby ją dosiadał i imitował dokręcanie gazu - pisze w nowym felietonie dla Interii Ryszard Czarnecki.

Już jutro inauguracja sezonu żużlowego w moim Wrocławiu. Czuję podobny dreszczyk emocji, jaki towarzyszył mi przez osiem lat, gdy byłem prezesem i wiceprezesem Atlasu Sparty-Wrocław (1997-2005).

Na początek wrocławianie zmierzą się z beniaminkiem (sic!) eWinnerem Toruń. Słowo "beniaminek" brzmi dziwacznie w kontekście klubu tak zasłużonego dla polskiego speedwaya, jakim jest dawny Apator.

Paradoksalnie Toruń jest już po pierwszym starcie i nie był to falstart, bo u siebie pokonał Zieloną Górę kilkunastoma punktami i na "dzień dobry" jest liderem.

Co żużlowcy z miasta nad Wisłą zyskali na "Zielonce", to stracą nad Odrą. Przewiduję zwycięstwo Betardu Sparty pięćdziesiąt parę do trzydziestu parę. To może być przewaga kilkanastu punktów, ale też 20 + dla Wrocławia.

Dlaczego jestem taki pewny? Wrocław ma trzech jeźdźców, którzy byli w "Top -7"Ekstraligi w sezonie 2020.Artiom Łaguta to "numer 2", na liście najlepiej punktujących zawodników Ekstraligi. "Numer 6" to Tai Woffinden, a "numer 7" to Maciej Janowski. Stąd okazałe zwycięstwo w sparingu nad żużlowym wicemistrzem Polski - tym samym Gorzowem, który po paru dniach niespodziewanie rozbił "Byków" na ich stadionie im. Alfreda Smoczyka.

Już parę miesięcy temu w jednym z moich wywiadów dla "Tygodnika Żużlowego" prorokowałem, że Wrocław będzie silniejszy w tym sezonie niż w zeszłym, a Leszno trochę słabsze. Z meczu na mecz coraz bardziej odczuwalny będzie tam brak eksjuniorów: Bartosza Smektały i Dominika Kubery. Obaj mogli zdobywać punkty jako juniorzy, ale też jako zastępcy, dublerzy seniorów, którym akurat nie szło. Skądinąd tandem Smektała-Kubera zdobył w sumie aż 5 medali na IMŚJ: Bartek złoto i dwa srebra, a Dominik srebro i brąz. Nie mówię o ich kolekcji w DMŚJ i DMEJ.

Wracając do meczu na Stadionie Olimpijskim, to wpisuje się on w długą tradycję szczególnych spotkań między drużynami z Dolnego Śląska i Kujawsko-Pomorskiego. Wojowaliśmy z Polonią Bydgoszcz, ale z Apatorem chyba jakoś na większych obrotach emocjonalnych. Pamiętam mecz przegrany, uwaga, nie dwoma ,ale punktem na stadionie im. Mariana Rosego 44:45. Ale nie zawsze było dramatycznie, bo czasem było zabawnie.

Potrafił o to zadbać choćby nasz globtroter, sędziwy już wtedy ,bo przeszło 40-letni (!) Amerykanin John Cook, który jeździł w Sparcie na przełomie tysiącleci i stuleci (a wcześniej w ...Apatorze). Gdy w Toruniu zdefektował mu motocykl na linii startu i sędzia wykluczył go z biegu, pomysłowy Jankes stanął na swoim polu startowym, już bez maszyny, pochylił się, jakby ją dosiadał i imitował dokręcanie gazu. Nawet średnio przyjaźnie do nas nastawiona toruńska publiczność ryczała ze śmiechu i nagrodziła Johna owacją (skądinąd jeździec z USA zdobywał medale w DMS na przestrzeni ...16 lat!).

No, właśnie, wtedy była publiczność. Teraz jej nie ma, ale przecież w końcu będzie...

Zdjęcie Tai Woffinden / Marcin Karczewski / Newspix