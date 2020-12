Najwięksi zwycięzcy minionego roku to nie tylko ci regularnie pojawiający się na najwyższych stopniach podiów. Niesamowicie udany rok – pod każdym możliwym względem – zaliczył zawodnik Abramczyk Polonii Bydgoszcz Grzegorz Zengota. Ukoronował cudowne 12 miesięcy zaręczynami ze swoją partnerką. Zdradził też, że spodziewają się dziecka.

Grzegorz Zengota wchodził w 2020 rok jako ciężko kontuzjowany sportowiec, który wręcz otarł się o kalectwo. Na dodatek nie posiadał już wówczas ważnej licencji Ż. Jego "żużlowe prawo jazdy" wygasło bowiem po upłynięciu regulaminowych 12 miesięcy bez startu w oficjalnych zawodach. Mało kto wierzył już wówczas w jego powrót do zawodowego uprawiania sportu.

Po 12 miesiącach sytuacja wychowanka Falubazu jest diametralnie inna. W listopadzie bili się o niego prezesi pierwszoligowych ośrodków, ostatecznie podpisał z Abramczyk Polonią Bydgoszcz jeden z wyższych kontraktów na zapleczu PGE Ekstraligi. Po bardzo udanym powrocie do ścigania, kibice Gryfów widzą w nim nie tylko potencjalnego lidera swojej drużyny, ale także - mimo dość niedługiego stażu przy Sportowej 2 - materiał na jej kapitana.

- Sport to jest sport, ale trzeba mieć dom i rodzinę, do której można wrócić. U mnie to się fajnie poukładało. Mam Kaję i mam nadzieję, że to będzie mnie pchało naprzód, że doda mi skrzydeł - mówił Dariuszowi Ostafińskiemu w "Rozmowie bez hamulców" na Interii. Kaja - jego wybranka - to siostra Mateusza Tondera, żużlowca RM Solar Falubazu Zielona Góra. Jak poinformował sam Grzegorz Zengota, zielonogórzanka w święta Bożego Narodzenia przyjęła jego zaręczyny, a ponadto para spodziewa się dziecka.

Wychowanek Falubazu wygrał w sezonie 2020 na wszystkich frontach - zdrowotnym wracając do profesjonalnej jazdy na żużlu, sportowym osiągając średnią ponad 2 punktów na bieg i prowadząc Abramczyk Polonię do utrzymania w eWinner 1. lidze, finansowym podpisując lukratywny kontrakt i poszerzając grono sponsorów przy jednoczesnym rozwijaniu pozasportowego biznesu (wypożyczanie komory hiperbarycznej), a w Boże Narodzenie także prywatnym.

Ciężko uwierzyć, że mowa tu o człowieku, który sam nie był do końca przekonany czy uda mu się powrócić na tor. - Szykowałem się mentalnie, żeby się nie rozczarować. Nawet, jak już było blisko, to mówiłem: fajnie, jak się uda, a jak nie, to będę robił coś innego - mówił. Nie ma w tym nic dziwnego, wszak kibice nie bez powodu oniemieli po publikacji przez Zengotę zdjęcia jego kontuzjowanej nogi. Widok był makabryczny. - Źle czułem się, z tym że każdy, kto mnie spotykał, zerkał na moją nogę. Ludzie słyszeli, że groziła mi amputacja i patrzyli. Zastanawiałem się, co zrobić, żeby tę bombę rozbroić. Pokazałem, żeby przestali patrzeć. Cieszę się, że to zrobiłem, bo teraz czuję się z moją nogą dobrze. Jest, jaka jest, ale ja ją akceptuję, cieszę się, że ją mam - tłumaczył.

