Mikkel Bech pod koniec sezonu postanowił zakończyć karierę. Duńczyk kilka tygodni temu napisał na Facebooku, że szuka pracy. Wygląda na to, że szybko odnalazł się w "nowym" życiu, bowiem w styczniu będzie uczył się zawody stolarza.

Decyzja Mikkela Becha wywołała szok w środowisku żużlowym. Duńczyk w sezonie 2020 spisywał się naprawdę słabo, jednak nikt nie przypuszczał, że zdecyduje się zakończyć karierę w wieku zaledwie 26 lat. Jak tłumaczył - stracił pasję i motywację do uprawiania tego sportu. Kilka dni później napisał na Facebooku, że poszukuje pracy. Praca zarobkowa - poza żużlem - nie jest dla niego nowością, bo kiedyś pracował na budowie, a także przy produkcji trumien.

Kibice w komentarzach oczywiście życzyli mu powodzenia oraz udostępnili post, by wiadomość Becha dotarła do jak największego grona osób. Najwidoczniej zdało to egzamin, gdyż Duńczyk ostatnio pochwalił się, że znalazł nowe zajęcie. - Dostałem wiele ofert pracy i rozmów kwalifikacyjnych. Wielkie dzięki za udostępnienia mojej wiadomości na Linkedin i Facebooku. Dostałem telefon od Jacoba Seropa Christensena z propozycją odbycia szkolenia stolarskiego - wyjaśnił na Facebooku.

Branża stolarska zaciekawiła byłego już żużlowca, który postanowił podjąć się tego nowego wyzwania w swoim życiu. Wielu sportowców nie potrafi odnaleźć się po zakończeniu karier, natomiast 26-latek takiego problemu nie ma. - Uważam, że jest to ekscytujące rzemiosło. Wybór był dla mnie oczywisty, skoro dorastałem jako perfekcjonista. W styczniu rozpocznę szkołę. Dziękuję Jacobowi za umożliwienie mi podjęcia edukacji - dodał.

Mikkel Bech swego czasu był uznawany za ogromny talent. W wieku 16 lat wystartował z dziką kartą w turnieju Grand Prix. W pewnym momencie jego kariera wyraźnie zahamowała. W Polsce nie potrafił nigdzie zagrzać miejsca na dłużej, aż do 2017 roku, kiedy pod koniec sezonu zakontraktowało go Zdunek Wybrzeże Gdańsk. Największym sukcesem Duńczyka było zdobycie złotego medalu w Drużynowym Pucharze Świata (sezon 2012). Krążek z najcenniejszego kruszcu wywalczył jeszcze rok później w Drużynowych Mistrzostwach Świata Juniorów.

Mikkel Bech

