Żużel. Co nas czeka w tym tygodniu: Derby Pomorza znów rozpalą kibiców?

Nadejście wiosny zapowiada zbliżającą się rywalizację żużlowców, póki co w sparingach i turniejach towarzyskich. Na pierwszy ogień Derby Pomorza – eWinner Apator zmierzy się w Bydgoszczy z Abramczyk Polonią.

Pogoda i pandemia COVID-19 storpedowały początkowe plany żużlowych klubów. Według pierwotnych założeń działaczy, rywalizacja w sparingach miała trwać w naszym kraju od blisko tygodnia. Niestety, na skutek wielu przeciwności losu pierwszym sparingiem w 2021 roku będą towarzyskie derby Pomorza. W środę 24 marca eWinner Apator wybiera się do Bydgoszczy, a następnego dnia Abramczyk Polonia uda się na toruńską Motoarenę. W tym sezonie z naturalnych przyczyn nie zobaczymy trybun pełnych kibiców głodnych meczu z lokalnym rywalem. Bydgoski klub zapewnia jednak swoim fanom transmisję w Internecie.

Interesujesz się sportem? Sprawdź nowy serwis Sport Interia! eWinner Apatorowi nie udało się co prawda w tym roku wyjechać na tor jako pierwszej drużynie w kraju, jednak nadrabiają to lekkie "opóźnienie" z nawiązką - kiedy wielu ich rywali wciąż nie wyjechało na domowy tor, oni pojadą 4 sparingi już w tym tygodniu. Po dwumeczu z bydgoszczanami w środku tygodnia czekają ich dwa weekendowe sparingi z Arged Malesą Ostrów Wielkopolski. W sobotę 23 marca żużlowcy będą jeździć na torze pierwszoligowca, a dzień później na Motoarenie.

Te towarzyskie spotkania nie są zagrożone przez pogodę, gdyż synoptycy przewidują świetne warunki atmosferyczne do jazdy na żużlu. Co więcej, żużlowcy ani działacze nie muszą martwić się o przygotowanie nawierzchni - mogąca się pochwalić częściowo zadaszonym torem Motoarena od około dwóch tygodni jest obiektem częstych treningów zawodników Apatora, zaś tor Polonii jeszcze we wtorek ma być sprawdzony przez miejscowych żużlowców. W jeszcze lepszym położeniu pod tym katem są ostrowianie - ich miasto od lat stanowi "zimową stolicę Polski" i słynie z tego, że tamtejszy owal nadaje się do jazdy bardzo wcześnie.

Oprócz sparingów, kibice i zawodnicy są przyzwyczajeni o tej porze roku do startów w memoriałach i innych turniejach towarzyskich. Niestety, zdecydowano o przełożeniu zaplanowanych na najbliższą niedzielę Memoriału Alfreda Smoczyka w Lesznie oraz Memoriału Edwarda Jancarza w Gorzowie Wielkopolskim. O ile decyzja dotycząca tego drugiego turnieju była przesądzona odkąd domowy tor Stali stracił swoją licencję, to leszczyński klasyk przesunięto dopiero na kilka dni przed planowaną datą jego odbycia.

Wiadomo że w niedzielę odbędzie się za to III Memoriał Henryka Żyto w Gdańsku. Rywalizacja odbędzie się w systemie parowym, a pierwszy bieg został zaplanowany na 15:00.

