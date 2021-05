Żużel. Co łączy mistrza Zmarzlika i Apator? Mają nową, tajną broń

Ryszard Kowalski, najlepszy tuner na świecie, pochwalił się nowym silnikiem NX. Po blisko dwóch latach pracy zrobił coś, co może być mocną konkurencją dla GM-a. Silnik NX testowali mistrz świata Bartosz Zmarzlik i zawodnik eWinner Apatora Jack Holder. Obaj było bardzo szybcy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra Ostafińskiego i Hynka. Sąd nad Świderskim! Wideo INTERIA.TV

Reklama

Bartosz Zmarzlik czego się ostatnio nie dotknie, zamienia w złoto. A może być jeszcze lepiej, bo zawodnik właśnie testował nowy silnik Ryszarda Kowalskiego. Chodzi o model NX, który na rynku pojawił się już jakiś czas temu, ale dotąd nie miał powszechnego zastosowania.

Reklama

Kowalski przez 2 lata pracował nad optymalnym tuningiem jednostki. Teraz dostarczył gotowy produkt zawodnikom. Prócz Zmarzlika silnik NX sprawdzał też Jack Holder z eWinner Apatora Toruń.

- Przez dwa lata pracy pana Rysia w tym silniku zmieniło się wszystko - mówi nam Tomasz Bajerski, trener Apatora. - Inne są krzywki, wały, korbowody, a więc wszystko to, co tuner wkłada do środka. Najważniejszy jest jednak efekt na torze, a ten jest zadowalający.

Holder był bardzo szybki

Holder na silnikach NX kręcił bardzo dobre czasy. Był szybszy od innych zawodników. To jeszcze niczego nie dowodzi, bo to był tylko trening, a czasy były mierzone "na rękę", ale temat wygląda obiecująco.

Najlepsze jest to, że przecież cały Apator, poza Robertem Lambertem, jeździ na silnikach Kowalskiego. Jeśli w jakimś krótkim czasie inni zawodnicy, nie tylko Jack Holder, dostaną ten sprzęt do testów i wypadną one równie obiecująco, to beniaminek będzie miał tajną broń na najważniejsze mecze ligi.

To samo odnosi się do Zmarzlika, który już teraz potrafi z silników Kowalskiego wyczarować wszystko. A może być jeszcze lepiej. NX w rękach Zmarzlika może sprawić, że nie będzie on schodził z podium przez kilka najbliższych lat.

Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź