Żużel. Co dalej z PGE Ekstraligą? Czy będzie zmiana szyldu?

Z końcem roku wygasa umowa Ekstraligi Żużlowej z PGE. Strony rozmawiają o nowej. Spółka zarządzająca rozgrywkami najlepszej żużlowej ligi świata chciałby dostać więcej niż dotychczas, koncern energetyczny najchętniej pozostałby na dotychczasowych warunkach. Czy będzie zmiana?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra. Film motywacyjny dla MrGarden GKM-u INTERIA.TV

Najważniejszą pozycją po stronie wpływów Ekstraligi Żużlowej jest umowa telewizyjna z Canal Plus (na lata 2019-2021), która daje spółce zarządzającej rozgrywkami 20 milionów złotych rocznie. Na miejscu drugim jest umowa ze sponsorem tytularnym.

Reklama

PGE jest sponsorem Ekstraligi od 2015 roku. Pierwsza, 3-letnia umowa, opiewała na 3 miliony złotych rocznie. Wartości kolejnej 3-letniej umowy (2018-2020) nie podano, choć spekuluje się, że w ramach tego porozumienia do kasy Ekstraligi wpływały te same pieniądze, co wcześniej.

Ktoś może powiedzieć, że ta umowa z PGE to niewiele warta. Koncern daje przecież ponad 40 milionów złotych rocznie za to, że jest w nazwie Stadionu Narodowego w Warszawie. Z drugiej strony żużel to jednak inna półka. No i trzeba pamiętać, że dyscyplina startowała 12 lat temu z poziomu umów na 300 tysięcy złotych rocznie.

Wartość szyldu Ekstraliga Żużlowa z pewnością jednak wzrasta. Zresztą w PGE nie kryją, że Ekstraliga wygenerowała dla PGE znaczącą kwotę zwrotu medialnego. I to pomimo pandemii. Można by nawet dodać, że Ekstraliga stanęła na głowie i dokonała cudu, żeby wypełnić świadczenia. To z pewnością zasługuje na podwyżkę.

Władze Ekstraligi nie komentują tematu nowej umowy ze sponsorem tytularnym. Z naszych informacji wynika jednak, że w każdej chwili można się spodziewać informacji. Nowy kontrakt może być prezentem na gwiazdkę dla tych prezesów klubów, którzy podpisali oderwane od rzeczywistości umowy z zawodnikami, a teraz wypatrują ratunku w Ekstralidze.