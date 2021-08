Upadek Bartkowiaka to zdecydowanie najgorsze wydarzenie Zaplecza Kadry Juniorów. Zawodnik już w pierwszym swoim wyścigu zaliczył poważny upadek, przez co wylądował w karetce i pojechał do szpitala. Badania wykazały u żużlowca złamanie kości śródstopia. To fatalna informacja dla ZOOleszcz DPV Logistic GKM-u Grudziądz. Do najważniejszego meczu w sezonie drużyna przystąpi bez swoich podstawowych juniorów. Wcześniej uraz złapał Denis Zieliński.



Na szczęście ZKJ przyniosło też dobre wiadomości. Mianowicie po turnieju można wnioskować, że przyszłość polskiego żużla jest bezpieczna. Sporo do powiedzenia w zawodach mieli bowiem zawodnicy, którzy dopiero weszli do żużla lub nawet nie mogą jeszcze uczestniczyć w ligowych zmaganiach. W dwóch dniach najrówniejszy był Wiktor Przyjemski. 16-latek wykorzystał atut własnego toru, dwukrotnie wykręcając dwucyfrowy wynik.

Reklama

Inni jednak nie odpuszczali. Oskar Paluch wygrał wtorkowe zawody. Wychowanek Stali Gorzów kolejny raz pokazał, że w przyszłym roku będzie bardzo cennym wzmocnieniem dla drużyny. Ponownie wyróżniał się też również Franciszek Karczewski. 15-latek łącznie zdobył 18 punktów. Jego rozwój jest zauważalny gołym okiem, dlatego po skończeniu wieku juniora przez Mateusza Świdnickiego i Jakuba Miśkowiaka Włókniarz nie powinien martwic się o formację młodzieżową.

Świdnicki i Miśkowiak również mieli okazję pojeździć w Bydgoszczy i zgodnie z oczekiwaniami byli oni w czołówce. Z najlepszych juniorów prym wiódł jednak Mateusz Cierniak. Szczególnie w środę 19-latek spisywał się perfekcyjnie. W walce o pierwsze miejsce Cierniak pokonał swojego klubowego kolegę - Wiktora Lamparta, który wystąpił tylko podczas drugiego dnia. Zwycięstwo dało wychowankowi Unii Tarnów wygraną w całych zmaganiach. W końcowej klasyfikacji na podium stanęli także Wiktor Przyjemski i Mateusz Świdnicki.

Czołówka wtorkowych zmagań:

1. Oskar Paluch - 13 punktów

2. Michał Curzytek - 12 punktów

3. Franciszek Karczewski - 10 punktów

4. Wiktor Przyjemski - 10 punktów

5. Matusz Cierniak - 10 punktów

Czołówka środowych zmagań:

1. Mateusz Cierniak - 15 punktów

2. Wiktor Lampart - 14 punktów

3. Wiktor Przyjemski - 12 punktów

4. Jakub Miśkowiak - 10 punktów

5. Mateusz Świdnicki - 10 punktów