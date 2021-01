​Żużel. Cellfast Wilki. Tak mocnej drużyny w Krośnie jeszcze nie było. Przyszłość klubu rysuje się w jasnych kolorach

Cellfast Wilki Krosno w sezonie 2021 wystartują jako beniaminek eWinner 1. Ligi. Prezes Grzegorz Leśniak zbudował naprawdę silny skład, tak mocnej drużyny w Krośnie jeszcze nie było. Przy okazji postanowił zaufać miejscowym ludziom - Michałowi Finfie oraz Ireneuszowi Kwiecińskiemu. Przyszłość klubu rysuje się w jasnych kolorach.

Największe sukcesy

W historii krośnieńskiego żużla większych sukcesów (medali) jak na razie nie odnotowano. W 1959 roku Karpaty Krosno zajęły drugie miejsce w III lidze, co wiązało się z awansem do wyższej ligi. Aby wspomnieć o kolejnym awansie, to musimy zerknąć na sezon 2004. Wtedy już KSŻ Krosno wywalczył promocję na zaplecze najwyższej klasy rozgrywkowej, gdyż udało się temu zespołowi zakończyć zmagania na drugoligowych torach na drugiej lokacie. Po dwóch latach startów, krośnianie jednak spadli.

Gigantycznym sukcesem Wilków był awans w sezonie 2020. Krośnianie zrobili to wręcz w genialnym stylu - wygrali bowiem wszystkie mecze! Nieczęsto zdarza się taka sytuacja. Prezes Grzegorz Leśniak świetnie sobie radzi na zajmowanym stanowisku. Zbudowany skład na 2021 rok naprawdę robi wrażenie. Tak mocnej drużyny jeszcze w Krośnie nie było.

Najważniejsze daty

1950 - Pierwsze zawody na torze w Krośnie odbyły się w 1950 roku, sekcją żużlową natomiast powołano sześć lat później. Krośnianie po raz pierwszy w rozgrywkach ligowych wystąpili zatem w 1957 roku jako Legia Krosno. Awansować do wyższej ligi udało się temu zespołowi przy trzecim podejściu (1959).

1961 - Od sezonu 1961 klub startował pod nazwą Karpaty Krosno. Działalność niestety zawieszono w 1969 roku, wskutek kłopotów finansowych.

1986 - Żużel w Krośnie reaktywowano w 1986 roku. W latach 1988-1996 startował KKŻ, natomiast od sezonu 1997 nazwa została zmieniona na ŻKS. W XXI wieku kibice mogli przyglądać się jeszcze poczynaniom KSŻ-u oraz KSM-u.

2019 - W 2019 roku klub żużlowy z Krosna po raz pierwszy wystąpił w lidze pod nazwą "Wilki Krosno".

2020 - Wilki Krosno awansowały do eWinner 1. Ligi wygrywając wszystkie spotkania na najniższym szczeblu rozgrywkowym.

Najważniejsi zawodnicy i ludzie

Sześć sezonów - w latach 1991-1995 oraz 1997 - w barwach klubu z Podkarpacia na bardzo wysokim poziomie odjechał Laszlo Bodi. W latach dziewięćdziesiątych sześć lat spędził tam też Ireneusz Kwieciński (1991-1994 oraz 1998-1999). Po zakończeniu ścigania był mechanikiem oraz trenerem. Wraca do pracy w klubie po trzech latach. Warto wspomnieć o Pawle Grygolcu czy Jacku Woźniaku. Przejdźmy jeszcze do działaczy - bardzo ceniona jest praca prezesa Grzegorza Leśniaka, który już w drugim roku poprowadził krośnian do awansu. Przyszłość klubu rysuje się w jasnych kolorach.

Co teraz?

Beniaminka w eWinner 1. Lidze reprezentować będą tacy żużlowcy jak Peter Ljung, Andrzej Lebiediew, Mateusz Szczepaniak, Daniel Jeleniewski i Patryk Wojdyło. Z całą pewnością można wywnioskować, że krośnianom doświadczenia nie zabraknie. Młodego Wojdyłę także stać na sprawienie kilku niespodzianek. Prezes Leśniak postawił na miejscowych ludzi, ponieważ w sztabie szkoleniowym znalazło się miejsce dla menedżera Michała Finfy oraz trenera Ireneusza Kwiecińskiego. Szkoleniowiec ma zajmować się również szkółką, a także będzie odpowiedzialny za przygotowanie toru.

