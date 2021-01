Sezon 2021 może być przełomowy dla Daniela Jeleniewskiego. Nowy nabytek Cellfast Wilków Krosno przed rozgrywkami zakupi dwa silniki z najwyższej światowej półki. Ponadto w klubie będzie cennym elementem układanki. To właśnie do niego w kolejce ustawią się koledzy z zespołu, którzy zapragną rady od doświadczonego zawodnika.

Daniel Jeleniewski ostatnie dwa lata spędził w Orle Łódź. Wychowanek Motoru Lublin ścigał się tam z dobrym skutkiem. Szczególnie rewelacyjny okazał się dla niego sezon 2019, kiedy to jego nazwisko widniało wśród najlepszych piętnastu zawodników całej pierwszej ligi. W niedawno zakończonym roku było już nieco gorzej, ale pomimo tego 37-latka można spokojnie zaliczyć do czołówki. Z jego usług postanowił skorzystać prezes Grzegorz Leśniak i już za kilka miesięcy doświadczony jeździec przywdzieje barwy Cellfast Wilków Krosno.

Przed sezonem 2021 żużlowiec poczynił spore inwestycje. Jego garaż powiększy się o dwa nowe silniki prosto od Ryszarda Kowalskiego. Torunianin to uznane nazwisko w światowym żużlu i z jego usług korzysta między innymi dwukrotny mistrz świata - Bartosz Zmarzlik. - Zamówiłem już jeden silnik od Ryszarda Kowalskiego. Współpracuję z nim już od paru lat. Mam w planie jeszcze jeden, więc mogą być nawet dwa nowe silniki. Ponadto zostały mi jeszcze chyba trzy z tego sezonu. Nie ma co już więcej szaleć, ponieważ zwyczajnie nie widzę takiej potrzeby. Dużo to nie zawsze znaczy lepiej - mówi 37-latek w rozmowie z klubową telewizją Cellfast Wilków.

Kadra beniaminka eWinner 1. Ligi na papierze wygląda naprawdę imponująco. Jednym z najbardziej doświadczonych jeźdźców jest właśnie Daniel Jeleniewski. Jego rady dla młodszych stażem żużlowców mogą okazać się na wagę złota. - Jestem szczerym człowiekiem i mówię to co myślę. Jeżeli trzeba będzie pomóc, to zrobię to uczciwie i szczerze. Naprawdę potrafię rozmawiać, spojrzeć się na kolegę jak jedziemy w parze i myślę, że na tym będziemy budować charakter tej ekipy - oznajmił wychowanek Motoru.

Zawodnik pochodzący z Lublina mieszka obecnie w swoim rodzinnym mieście. Oznacza to, że na domowe mecze będzie miał do pokonania aż 240 kilometrów. Wraz z wiekiem człowiek coraz gorzej znosi dłuższe podróże. Jeleniewski jest o to spokojny. - Mam nadzieję, że będę dojeżdżał trzy godziny. Aktualnie robiona jest droga do Rzeszowa i może etapami będą ją oddawać do tego czasu, kiedy rozpoczniemy sezon. Problem jest jednak taki, że z Lublina to wszędzie daleko - zakończył Daniel Jeleniewski.

