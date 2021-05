Żużel. Cellfast Wilki gotowe na ekstra wydatki. Finansowej zapaści nie będzie

Przed sezonem prezes Cellfast Wilków mówił, że klub ma zabezpieczony budżet na sezon 2021 i nawet, jak nie będzie kibiców, to zawodnicy dostaną swoje pieniądze. Wiele się jednak zmieniło. Klub zapłacił za transfer zawodnika, dwa nowe kontrakty, a drużyna leje wszystkich, choć nikt się tego nie spodziewał. Czy rewelacji rozgrywek starczy kasy?

Cellfast Wilki Krosno, tak wynika z naszych informacji, wydały 240 tysięcy złotych na transfer Tobiasza Musielaka z eWinner Apatora Toruń. Oczywiście zapewniły mu dobry kontrakt. To samo stało się w przypadku Czecha Vaclava Milka, który podobnie, jak Musielak doszedł już w trakcie sezonu, po 1. kolejce.

Kontynuując wątek niespodziewanych wydatków, nie sposób nie wspomnieć o wysokich lotach drużyny. Klub jasno deklarował, że celem jest utrzymanie, a tymczasem beniaminek leje praktycznie wszystkich. Po łomocie na inaugurację (27:63) w Rybniku, Cellfast Wilki wygrały cztery kolejne mecze. Działacze muszą zapłacić za 223 punkty i 19 bonusów.

Cellfast Wilki płacą na bieżąco

- Płacimy na bieżąco - zapewnia prezes Grzegorz Leśniak. - Cztery z pięciu spotkań są rozliczone co do złotówki. Uprzedzę pytanie. Płacimy zawsze jednocześnie faktury wynikające z umów PZM jak i wszystkich innych ustaleń. Tego ostatniego, poniedziałkowego spotkania, jeszcze nie rozliczyliśmy, ale to, dlatego że czekamy na faktury od zawodników. Zapewniam, że żużlowcy czują się u nas komfortowo i mogą na bieżąco serwisować sprzęt.

Szef klubu mówi, że Cellfast Wilkom, mimo ekstra-wydatków nie grozi finansowa zapaść. Wiadomo, że opowiadając kilka miesięcy temu o zabezpieczonym budżecie, nie brał pod uwagę dwóch nowych zawodników i dużej liczby punktów do zapłacenia. - Wciąż jednak jesteśmy stabilni. Tę stabilność zapewnia nam tytularny sponsor. Cellfast to nie tylko krajowy lider w produkcji akcesoriów ogrodowych, ale i licząca się marka w Europie, a nawet świecie bowiem dostarcza asortyment na kilka kontynentów. Dzień w dzień pracujemy nad rozbudową bazy sponsorskiej. Nieustannie poszukujemy partnerów biznesowych i cieszymy się, że już staliśmy się platformą promocyjną dla wielu firm z Podkarpacia.

- Budżet został podniesiony - przyznaje Leśniak, a my pytamy, czy z tą zmianą pójdą następne. Choćby zmiana celów. Czy walka o utrzymanie zamieni się w walkę o awans? - Poczekajmy. Przed nami wiele trudnych spotkań. Za chwilę derby z Unią Tarnów, która będzie jechała o życie. Tarnowianie przyjadą do nas zapewne z Iversenem i Tungatem. Czeka nas bardzo trudna przeprawa - kończy Leśniak, czyli na razie cel się nie zmienia, ale po wygranej z Unią może być różnie.

