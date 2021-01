Aleksander Grygolec chce odejść z Orła Łódź do Cellfast Wilków Krosno. Witold Skrzydlewski, właściciel Orła dotąd mówił, że jak druga strona położy kasę na stole, to dostanie zawodnika. Teraz Wilki chcą zapłacić, ale pan Skrzydlewski tłumaczy, że honor jest ważniejszy. Nie może zapomnieć tego, co zrobił mu niedawno ojciec zawodnika.

Paweł Grygolec, tata Aleksandra Grygolca chwytał się różnych sposobów, by pomóc synowi w odejściu z Orła Łódź. Witold Skrzydlewski, właściciel i sponsor klubu, uważa jednak, że przekroczył pewną granicę wtedy, gdy doniósł do PZM i GKSŻ, że Orzeł nie płaci.

Skrzydlewski szybko wszystko wyjaśnił, pokazał pokwitowania odbioru pieniędzy przez młodego Grygolca na całą zarobioną przez niego w 2020 roku sumę (około 57 tysięcy złotych), ale nie potrafi zapomnieć i wybaczyć tego, co się stało. I teraz młody zawodnik ma problem, bo choć Cellfast Wilki Krosno chcą zapłacić ekwiwalent za wyszkolenie (240 tysięcy złotych), to Skrzydlewski mówi: honor jest ważniejszy od pieniędzy.

Trudno się dziwić oburzeniu prezesa. Zawsze był pewnym płatnikiem, nigdy nikogo nie oszukał, więc mocno przeżył to, że ktoś na niego doniósł, oskarżając go o oszustwo. - Teraz pan Grygolec schował się, a w imieniu zawodnika dzwon jego mama. Jednak już nie do mnie, ale do innych ludzi - mówi nam Skrzydlewski.

Jedynym rozwiązaniem sprawy wydaje się rozmowa ojca żużlowca ze Skrzydlewskim. Jeśli ten pierwszy przeprosi, to jest szansa, że spór zostanie zażegnany. Właściciel Orła ma w pamięci nie tylko sprawę z donosem, ale i rozmowy z panem Grygolem, w których ten się odgrażał, mówiąc, że syn odejdzie za złotówkę, że Skrzydlewski jeszcze będzie go prosił o to, żeby tak się stało.

