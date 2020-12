Kibice z pierwszej stolicy Polski w ostatniej dekadzie przeżywali prawdziwą huśtawkę nastrojów, czuli się niemal jak w rollercoasterze. Gnieźnianie świętowali awans do elity, by po sezonie spaść z niej z hukiem. Przez rok nawet zniknęli z żużlowej mapy. Car Gwarant Kapi Meble Budex Start obecnie zapewnia fanom stabilizację.

Największe sukcesy

Żużel w Gnieźnie - podobnie jak w wielu innych miastach - miał wzloty i upadki. Kibice z pierwszej stolicy Polski wspierali kilka klubów, wraz z biegiem lat zmieniały się nazwy, zmieniali się też działacze. Start w 1980 roku wywalczył brązowy medal Drużynowych Mistrzostw Polski. W Młodzieżowych Drużynowych Mistrzostwach Polski do brązowego krążka (1980), dorzucono jeszcze złoto (1998) oraz srebro (2011). Gnieźnianie cieszyli się z kilku srebrnych oraz brązowych medali w parach - zarówno seniorskich, jak i juniorskich.

Wyżej wymienione sukcesy były dziełem Spółdzielczego Klubu Sportowego "Start" Gniezno i Towarzystwa Żużlowego "Start" Gniezno. W sezonie 2017 w rozgrywkach ligowych zadebiutowało Gnieźnieńskie Towarzystwo Motorowe. Wielkich triumfów jeszcze ten klub nie osiągnął, ale działacze sprawiają dobre wrażenie, jest stabilizacja. Fani mogą być spokojni o los tego ośrodka. Już niewielu pamięta, że jeszcze w 2016 roku w pierwszej stolicy kraju w ogóle nie było żużla w ligowym wydaniu.

Najważniejsze daty

1980 - Pierwszy - i jak dotąd - jedyny medal gnieźnian w zmaganiach o Drużynowe Mistrzostwo Polski. Trzecie miejsce było wielkim sukcesem.

1998 - Jedyne złoto w historii klubu. Trilux Start Gniezno na własnym obiekcie pokonał w finale Młodzieżowych Drużynowych Mistrzostw Polski Polonię Piła, Kuntersztyn GKM Grudziądz oraz Apator DGG Toruń. Do złotej drużyny należeli: Krzysztof Jabłoński, Paweł Duszyński, Mariusz Lisiak, Tomasz Nowakowski, Robert Woźniak (nie wystąpił). W tym samym roku wychowanek Krzysztof Jabłoński został wicemistrzem świata juniorów, ulegając w wyścigu dodatkowym Robertowi Dadosowi. Medale w IMŚJ zdobywał także Kacper Gomólski (jako zawodnik Unii Tarnów), choć w nieco późniejszych czasach (brąz w 2013 oraz srebro w 2014).

2013 - Długo wyczekiwany awans do elity. W pierwszej stolicy Polski doszło do wielkiej fety. Po roku startów z najlepszymi gnieźnianie spadli z dużymi długami.

2016 - Miasto Gniezno na rok zniknęło z żużlowej mapy. Na szczęście tylko na rok.

2017 - Gnieźnieńskie Towarzystwo Motorowe Start Gniezno powstało już w 2016 roku, jednak dopiero sezon później drużyna wystartowała w rozgrywkach ligowych. Zbudowany skład po emocjonującym finale wygrał 2. Ligę Żużlową, awansując na zaplecze PGE Ekstraligi.

Najważniejsi zawodnicy

Antonin Kasper - Zdecydowanie najlepszy obcokrajowiec w historii klubu. Kibice z Gniezna na zawsze będą wspominać Czecha w samych superlatywach. Reprezentował barwy Startu przez osiem sezonów (1992-1996 oraz 2000-2002). Nie odwrócił się od klubu nawet w tych gorszych chwilach i dawał z siebie wszystko. Zmarł 31 lipca 2006 roku w wieku 42 lat. Przyczyną śmierci była choroba nowotworowa. Następnie powstał obelisk upamiętniający żużlowca. Znajduje się on na gnieźnieńskim stadionie (naprzeciwko głównej bramy wejściowej).

Z Gnieznem w szczególności kojarzone są żużlowe rodziny - Jabłońskich (Krzysztof i Mirosław), Gomólskich (Jacek, Adrian, Kacper), Fajferów (Tomasz, Adam, Oskar), Cieślewiczów (Henryk, Dawid, Waldemar). Wymienieni zostali głównie ci, którzy spędzili w pierwszej stolicy Polski najwięcej sezonów - a co za tym idzie - zdobyli dla Startu sporo punktów. Należy też przypomnieć o przygodzie Taia Woffindena, który w Gnieźnie się odbudował, a chwilę później sięgał tytuły mistrza świata. W ostatnich latach ulubieńcem fanów był Adrian Gała. Jego ojciec w przeszłości także startował w czerwono-czarnych barwach. Start Gniezno zawsze stał wychowankami.

Najważniejsi ludzie

Od razu na myśl przychodzi Leon Kujawski, który całą karierę zawodniczą spędził w zespołe z Gniezna (1973-1987). Kujawski był członkiem brązowej drużyny z 1980 roku. Po zakończeniu ścigania był trenerem. Zmarł w 2013 roku, choć do dziś jest wspominany przez ludzi ze środowiska żużlowego naprawdę pozytywnie, jego praca przynosiła dużo pożytku. Na pochwałę zasługują też obecni działacze - szczególnie Rafael Wojciechowski - w Gnieźnie nie jest bogato, ale za to jest stabilnie. Car Gwarant Kapi Meble Budex Start chciałby w przyszłości zaatakować PGE Ekstraligę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobrą pracę wykonywali też trenerzy w osobach Lecha Kędziory i Dariusza Śledzia.

Co teraz?

Car Gwarant Kapi Meble Budex Start w sezonie 2021 wystąpi w eWinner 1. Lidze. Zespół na papierze jest ciekawy, lecz na zapleczu PGE Ekstraligi kompletnie nic nie wiemy. Wszystkie osiem drużyn dysponuje zbliżonym potencjałem, wszystko zweryfikuje tor. O sile rażenia gnieźnian mają stanowić: Oskar Fajfer, Timo Lahti, Frederik Jakobsen oraz sprowadzony w listopadzie Peter Kildemand.

Zdjęcie Żużlowcy Startu Gniezno w akcji /Sebastian Maciejko /Newspix



