Były żużlowiec Stali Gorzów Łukasz C. usłyszał zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. W efekcie stracił pracę w gorzowskim szpitalu i grozi mu kara nawet dwóch lat więzienia.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Żużel. Jarosław Hampel dla Interii: Obyśmy umieli się zmobilizować bez kibiców. Wideo TV Interia

Łukasz C. to wychowanek żużlowej Stali Gorzów. Gdy skończył wiek młodzieżowca, okazało się, że nie ma dla niego miejsca w drużynie. Nie interesowała go jazda w niższych ligach, dlatego w 2014 roku zakończył karierę, mając w dorobku m.in. brązowy medal Drużynowych Mistrzostw Polski.

Reklama

Skupił się na pracy kierowcy karetki w szpitalu w Gorzowie Wielkopolskim. Następnie został tam kierownikiem transportu medycznego, ale nadal też sam prowadził ambulans.

Teraz wyszło na światło dzienne, że 10 maja został zatrzymany za jazdę po alkoholu. Według informacji gorzowskiego oddziału Radia Eska, które dotarło do sprawy, były żużlowiec miał, razem z sanitariuszem, odbyć kurs do Częstochowy. Zaraz po wyjeździe ze szpitala pojechali kupić alkohol i spożywali go w karetce. Policję zawiadomiła zaniepokojona ekspedientka.