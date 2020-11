Żużel. Brytyjski talent rusza na podbój Polski. Drew Kemp zawodnikiem Zdunek Wybrzeża

Zdunek Wybrzeże jest klubem, który myśli długofalowo. Z tego względu gdańszczanie zakontraktowali Drewa Kempa, bardzo utalentowanego Brytyjczyka. 18-latek na przedsezonowych treningach zaprezentuje swoje możliwości i niewykluczone, że wskoczy do składu na mecze eWinner 1. Ligi.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra Ostafińskiego i Hynka. Co zrobić z Drabikiem. Wideo INTERIA.TV

Drew Kemp jest uznawany za wielką nadzieję brytyjskiego żużla. Obiecujące występy 18-letniego zawodnika nie przeszły bez echa i zainteresował się nim Eryk Jóźwiak, menedżer Zdunek Wybrzeża. Klub znad morza to pierwszy przystanek w jego karierze. Gdańszczanie myślą długofalowo, dlatego zakontraktowali nastolatka urodzonego w Niemczech. Młody żużlowiec nie jest jednak bez szans w walce o skład na mecze eWinner 1. Ligi. Jeśli na przedsezonowych treningach będzie lepszy od konkurentów, to dostanie szansę.

Reklama

Sam poważnie podchodzi do startów Polsce i jest zmotywowany, by odnieść sukces. - Będę miał do dyspozycji dwa motocykle na Polskę i dwa na Wielką Brytanię. Zainwestowałem w sprzęt, w naprawdę szybkie jednostki i zobaczymy jak to będzie wyglądać. Będę jeździł w Polsce i chcę przygotować się u tunerów, będących ekspertami od polskich torów. Na pewno będę w pełni przygotowany, bo pracuję bardzo mocno również nad tym aspektem - powiedział Drew Kemp po podpisaniu dwuletniego kontraktu ze Zdunek Wybrzeżem.



Drew Kemp przyszedł na świat 11 sierpnia 2002 roku w niemieckim Osnabrück. Na swoim koncie ma już zdobyte dwa złote medale w Indywidualnych Mistrzostwach Wielkiej Brytanii Juniorów do lat 19. W pojedynku do lat 21 zajął natomiast czwartą pozycję. W Zdunek Wybrzeżu będzie rywalizował o miejsce w ligowym zestawieniu przede wszystkim z Lukasem Fienhage i Aleksandrem Kajbuszewem. Ten drugi miał podpisany kontrakt z gdańszczanami już w 2020 roku, lecz nie pojawił się w składzie choćby w jednym spotkaniu. Niemal przez cały czas przebywał w Rosji.

Zdjęcie Drew Kemp /Ian Charles /© 2019 Associated Press