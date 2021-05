Mateusz Cierniak wygrał finał Brązowego Kasku, który odbył się na torze w Gdańsku. Junior Motoru Lublin obronił tytuł wywalczony przed rokiem. Wielki dramat spotkał Michała Curzytka, który wygrałby zawody, gdyby nie upadł w swoim piątym starcie. Na podium znalazło się miejsce również dla Bartłomieja Kowalskiego.

Maj przywitał Gdańsk piękną, słoneczną pogodą. W takich warunkach żużlowcy do 19. roku życia walczyli o triumf w Brązowym Kasku. Zdecydowanym faworytem do zwycięstwa był obrońca tytułu sprzed roku Mateusz Cierniak, który z przebojem wdarł się do PGE Ekstraligi ostro przepychając się łokciami. Junior Motoru Lublin co prawda wygrał swój pierwszy bieg, jednak skomplikował sobie sytuację już w drugiej serii. Po przegranym starcie walczył z Kacprem Łobodzińskim i Mateuszem Bartkowiakiem, co skończyło się upadkiem na drugiej lokacie i finalnie wykluczeniem. W wyścigu ósmym doszło do starcia pomiędzy Jakubem Krawczykiem a Karolem Żupińskim. Młodzieżowiec Arged Malesy Ostrów się przewrócił, lecz sędzia Michał Sasień uznał, że upadek wynikał z winy żużlowca eWinner Apatora.

Żupiński stracił więc jakiekolwiek szanse na podium. Do kuriozalnej sytuacji doszło w powtórce tej samej gonitwy. Zwyciężył Zieliński przed Rempałą, a upadek zanotował Krawczyk. Szybko zbiegł z toru, ale... bieg zakończył się po trzech okrążeniach. Sędzia zarządził zatem kolejną powtórkę, tyle że w dwuosobowej obsadzie. Kolejność się nie zmieniła i Zieliński dołączył do ścisłej czołówki zawodów. W grze o zwycięstwo był jeszcze Bartłomiej Kowalski z Eltrox Włókniarza. Z walki o najwyższe cele po czwartej serii wypisał się Mateusz Bartkowiak. Wychowanek gorzowskiej Stali w trzecim i czwartym wyścigu przywiózł do mety "śliwkę". To oznaczało, że nie ma co liczyć na podium. A początek zmagań w wykonaniu tego żużlowca był naprawdę obiecujący.

Przed ostatnią serią krok od wygranej był Michał Curzytek, który miał 11 punktów i o dwa "oczka" wyprzedzał Mateusza Cierniaka oraz Fabiana Ragusa. 19-latek nie wytrzymał napięcia i upadł na drugiej pozycji, która zapewniała mu zwycięstwo! Dramat kolegi wykorzystał Cierniak, który wywalczył czwartą "trójkę" i obronił tytuł wywalczony przez rokiem w Ostrowie Wielkopolskim!

Wyniki:

1. Mateusz Cierniak - 12 (3,W,3,3,3)

2. Michał Curzytek - 11 (3,3,3,2,0)

3 Bartłomiej Kowalski - 10 (2,2,3,1,2) +3 w biegu dodatkowym

4. Denis Zieliński - 10 (2,3,3,0,2) + 2 w biegu dodatkowym

5. Fabian Ragus - 9 (1,3,2,3,0)

6. Kacper Pludra - 9 (2,0,2,3,2)

7. Krzysztof Sadurski - 8 (3,0,U,2,3)

8. Mateusz Bartkowiak - 7 (3,3,0,0,1)

9. Karol Żupiński - 7 (0,W,2,2,3)

10. Krzysztof Lewandowski - 7 (1,1,1,3,1)

11. Dawid Rempała - 7 (0,2,2,1,2)

12. Damian Ratajczak - 6 (U,2,0,1,3)

13. Sebastian Szostak - 6 (2,1,1,2,0)

14. Kacper Łobodziński - 4 (1,2,0,0,1)

15. Kacper Grzelak - 4 (0,1,1,1,1)

16. Jakub Krawczyk - 2 (1,U,1,W,U)

R1. Jakub Poczta - NS

R2. Mateusz Jabłoński - NS

Bieg po biegu:

1. Sadurski, Zieliński, Ragus, Grzelak - (66,62)

2. Cierniak, Pludra, Krawczyk, Ratajczak (U) - (66,63)

3. Curzytek, Szostak, Łobodziński, Rempała - (66,85)

4. Bartkowiak, Kowalski, Lewandowski, Żupiński - (67,43)

5. Curzytek, Ratajczak, Lewandowski, Sadurski - (66,66)

6. Bartkowiak, Łobodziński, Grzelak, Cierniak (W) - (67,13)

7. Ragus, Kowalski, Szostak, Pludra - (66,37)

8. Zieliński, Rempała, Krawczyk (U), Żupiński (W) - (66,42)

9. Cierniak, Żupiński, Szostak, Sadurski (U) - (66,87)

10. Kowalski, Rempała, Grzelak, Ratajczak - (66,19)

11. Curzytek, Ragus, Krawczyk, Bartkowiak - (66,32)

12. Zieliński, Pludra, Lewandowski, Łobodziński - (67,85)

13. Pludra, Sadurski, Rempała, Bartkowiak - (67,53)

14. Lewandowski, Szostak, Grzelak, Krawczyk (W) - (66,56)

15. Ragus, Żupiński, Ratajczak, Łobodziński - (66,59)

16. Cierniak, Curzytek, Kowalski, Zieliński - (66,37)

17. Sadurski, Kowalski, Łobodziński, Krawczyk (U) - (66,72)

18. Żupiński, Pludra, Grzelak Curzytek - (67,28)

19. Cierniak, Rempała, Lewandowski, Ragus - (66,34)

20. Ratajczak, Zieliński, Bartkowiak, Szostak - (66,87)



Bieg dodatkowy o trzecie miejsce:

21. Kowalski, Zieliński (66,09)



