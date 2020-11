Żużel. ​Brady Kurtz zostaje w Orle Łódź

Dopiero w ostatni dzień okna transferowego wyjaśniła się przyszłość byłego indywidualnego mistrza Australii. Włodarze Orła Łódź poinformowali, że w nadchodzącym sezonie nadal punkty dla ich zespołu będzie zdobywał Brady Kurtz.

Zdjęcie Brady Kurtz /Marian Zubrzycki /Newspix

Żużlowiec pochodzący z antypodów w naszym kraju znany jest głównie ze startów w Fogo Unii Leszno. To właśnie z tą ekipą zawodnik sięgnął po trzy złote medale Drużynowych Mistrzostw Polski. Początek sezonu w 2020 w jego wykonaniu nie należał jednak do najlepszych. Kiepska postawa 24-latka spowodowała, że wypadł on z podstawowego składu "Byków".

Na ratunek przybył wówczas Orzeł Łódź, do którego Kurtz przeszedł na zasadzie wypożyczenia. Australijczyk sezon 2020 na zapleczu PGE Ekstraligi ukończył ze średnią 1,520. Z pewnością kibice spodziewali się po nim nieco więcej.

Zupełnie inaczej ma być już za kilka miesięcy. Brady Kurtz tym razem podpisał kontrakt i jest pełnoprawnym zawodnikiem klubu. To jednak nie wszystko. Na papierze 24-latek jest niewątpliwie liderem łódzkiego zespołu. W walce o jak najlepsze miejsce na koniec sezonu pomogą mu między innymi Aleksandr Łoktajew, Norbert Kościuch czy Marcin Nowak.