Maksym Drabik zawieszony przez POLADA za złamanie procedury antydopingowej. Jeszcze przed wyrokiem zapadł się pod ziemię i nie odpowiada na próbę kontaktu nawet ze strony działaczy Sparty. To trudny okres dla młodego żużlowca. Klub musi przełamać impas, ale do akcji musi się też włączyć Sławomir Drabik, tata Maksyma i legenda częstochowskiego Włókniarza.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ostafiński i Hynek biorą się za łby. Wideo INTERIA.TV

Maksym Drabik w tym sezonie jeździł, mając z tyłu głowy, że POLADA w każdej chwili może go zawiesić za złamanie procedury antydopingowej - przyjęcie zabronionej kroplówki po finale PGE Ekstraligi 2019. Żużlowiec nawet nieźle wystartował, ale w miarę upływu czasu i ukazywania się informacji o możliwych kłopotach gasł w oczach. W końcu stwierdził, że ma dosyć żużla i zapadł się pod ziemię. Nie odbiera telefonu i w ogóle nie wiedzielibyśmy co u niego, gdyby kilka dni temu nie wrzucił na Instagrama grafiki wspierającej kobiety strajkujące przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego przez Trybunał Konstytucyjny.

Reklama

Najbliższe otoczenie Drabika nie może jednak czekać na kolejne wrzutki Drabika w mediach społecznościowych. Działacze Betard Sparty powinni stanąć na głowie, dotrzeć jakoś do Maksyma, porozmawiać z nim od serca, jakoś pomóc mu przeorganizować i poukładać życie, gdyby miały się potwierdzić wypływające z POLADA informacje o minimum rocznym zawieszeniu. Skoro żużlowiec w końcu ugiął się pod ciężarem jazdy z balastem, jakim był wiszący nad nim wyrok, to tym bardziej dotknie go realna groźba roku 2021 bez żużla, a tylko takie życie zna.

Wiem, Drabik bywał krnąbrny, a naruszenie procedury także go do pewnego stopnia obciąża. Jasne, że nie chciał oszukać, w innym razie nie przyznałby się w trakcie kontroli antydopingowej do kroplówki, ale nieznajomość przepisów obciąża tego, który je złamał. Niemniej, i to jest teraz ważne, Drabikowi trzeba pomóc, mówiąc mu: nie jesteś teraz sam. Dlatego mój apel do klubu, ale i też do taty Sławomira Drabika.

Panowie Sławomir i Maksym nie mają teraz żadnych relacji. Nie ma sensu grzebać w przeszłości i analizować, czyja to wina, bo to niczego nie zmieni. Jednak i to można zrobić, tata Drabik powinien teraz wyjść do syna z wyciągniętymi rękami i zrobić wszystko, by pokazać mu, że w tej trudnej chwili jest z nim, że to, co między nimi zaszło, nie ma już znaczenia. Maksym jako młody człowiek ma prawo być zagubiony. Dorosły ojciec jest od tego, żeby go wesprzeć i po raz drugi skierować go na żużlowe tory.

Drabik senior był tą osobą, która pomogła Maksymowi zrozumieć, czym jest czarny sport. Tata nauczył młodego wszystkich tajników, a ten zaczął jeździć tak, że kibice, patrząc na jego sylwetkę mówili: Sławek wrócił. To był jednak Maksym, który po ojcu odziedziczył smykałkę do żużla, a dzięki jego radom świetnie się rozwijał. W przypadku zawieszenia to wszystko może jednak pójść na marne. Dlatego skorupę, którą stworzył zawodnik, trzeba jakoś rozbić i ratować człowieka będącego w potrzebie. Bo przecież nie jest sztuką bić brawo i spijać śmietankę, kiedy jest dobrze. Prawdziwą wartość relacji widać wtedy, gdy jest ciężko i trzeba zrobić coś ekstra. Zatem do boju Sparto, do boju panie Sławku.

Ku pokrzepieniu serc warto przypomnieć historię Patryka Dudka, który po wykryciu zabronionego środka w organizmie i zawieszeniu za doping też przeżył ciężki rok. Otoczony miłością rodziny dał sobie radę. W roku wolnym od żużla zajął się innymi rzeczami, nauczył się gotować, ale nie tylko. Najważniejsze, że po przerwie wrócił mocniejszy, został nawet wicemistrzem świata. U Drabika też może się to tak skończyć. A nawet jeśli nie, to sam powrót na tor będzie wydarzeniem. Osobiście trzymam kciuki.

A poza wszystkim, to fajnie nam się kręci żużlowa karuzela transferowa. Zdolna leszczyńska młodzież w nowych klubach, Apator z Robertem Lambertem, podejmujący ekstraligową rękawicę Kacper Woryna, to zaczyna wyglądać coraz bardziej imponująco. Najlepsze jednak przed nami, bo wciąż nie ogłosili Artioma Łaguty w Sparcie i Martina Vaculika w Stali. To będą dwa największe hity okna.

Na koniec witam serdecznie wszystkich czytelników Interii i wszystkich tych, którzy byli ze mną wcześniej i już wiedzą, że teraz tu jestem i wciąż chcą mnie czytać. Czekam na wasze uwagi, także krytyczne słowa, bo to pozwoli mi twardo stąpać po ziemi, ale i też pomoże zrobić taki dział żużel, który będzie chętnie odwiedzany przez was, bo dla was piszemy.

Zdjęcie Maksym Drabik /Flipper Jarosław Pabijan