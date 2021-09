Żużel. Betard Sparta wzmocni sztab. Menadżer OK Bedmet Kolejarza na celowniku

Dariusz Ostafiński Żużel

Piotr Mikołajczak, czyli człowiek, który odmienił OK Bedmet Kolejarza Opole, ma po sezonie trafić do Betard Sparty Wrocław. Walcząca o finał Sparta straciła dyrektora Krzysztofa Gałandziuka, więc prezes Andrzej Rusko szuka człowieka, który mógłby go zastąpić. Mikołajczak byłby świetnym uzupełnieniem duetu Greg Hancock, Dariusz Śledź.

