​Żużel. Betard Sparta Wrocław. Trzy złote lata z rzędu. Na tytuł czekają od 2006 roku

Betard Sparta to klub z dużymi ambicjami. Na Dolnym Śląsku od kilku sezonów chcą zdetronizować Fogo Unię Leszno, podobnie będzie w 2021 roku. Wrocławianie w latach dziewięćdziesiątych XX wieku trzy razy z rzędu zdobywali mistrzostwo Polski. Ostatni tytuł wywalczyli w 2006 roku.

Największe sukcesy

Betard Sparta jest klubem, z którym liczyć się musi każdy. I to nie tylko w obecnych czasach, gdyż ośrodek z Dolnego Śląska ma bogatą historię. Wrocławianie czterokrotnie sięgali po mistrzostwo Polski. Zdominowali rozgrywki w latach 1993-1995, kiedy trzy razy z rzędu wywalczyli złote medale. Ten sukces zdołali jeszcze powtórzyć w sezonie 2006. Od lat budują solidną drużynę, jednak piątego złota do kolekcji nie ma. Czy może 2021 rok będzie pod tym względem przełomowy i trener Dariusz Śledź zdetronizuje Fogo Unię Leszno?

Wrocławianie często walczyli o najwyższe cele. Do cztetech złotych medali dołożyli jeszcze 10 srebrnych oraz 10 brązowych. Takimi osiągnięciami poszczyciłoby się mnóstwo innych klubów. Choć szkolenie we Wrocławiu nie jest na takim poziomie jak w kilku innych miastach, to na brak solidnych juniorów nie narzekali. W Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów jak do tej pory zgromadzili pięć krążków - złoto (2015), srebro (2017), a także trzy brązowe (1992, 1993, 2013). Sparta liczyła się też w Mistrzostwach Polski Par Klubowych - seniorów i juniorów. W tych turniejach zdobyła aż szesnaście medali. Patrząc na klasyfikację medalową DMP, to klub z Dolnego Śląska znajduje się na szóstej lokacie.

Najważniejsze daty

1951 - WTS Wrocław po raz pierwszy wystartował w lidze. Nie był to debiut powalający na kolana - ostatnie miejsce w dziesięciozespołowej I lidze.

1952-1958 - Szybko udało się zbudować mocny ośrodek żużlowy. W tych latach klub z Dolnego Śląska czterokrotnie kończył zmagania z wicemistrzostwem Polski. Do tego należy jeszcze wspomnieć o trzech trzecich miejsach.

1993-1995 - Jak już wcześniej napisaliśmy - trzy zdobyte z rzędu mistrzostwa Polski. Sparta wówczas była absolutnym dominatorem jak w obecnych czasach Fogo Unia Leszno. Klub z Wielkopolski w 2020 roku jednak zdołał poprawić wynik wrocławian, bo sięgnął po czwarte z rzędu złoto.

2006 - Ostatnie złoto w Drużynowych Mistrzostwach Polski. Kto wie, czy w sezonie 2021 nie uda się im zdetronizować Fogo Unii Leszno, bo Wrocławianie zmontowali silną ekipę, z liderami z prawdziwego zdarzenia na czele.

Najważniejsi zawodnicy

W obecnych czasach ulubieńcami kibiców ze Stadionu Olimpijskiego są: Tai Woffinden i Maciej Janowski. Brytyjczyk reprezentuje Betard Spartę od sezonu 2012 i nigdy nie schodzi z topu. Ponadto, trzykrotnie został mistrzem świata jako żużlowiec klubu z Dolnego Śląska (2013, 2015, 2018). Bez wątpienia to jedna z legend wrocławian, do pełni szczęścia brakuje mu złota DMP. Najcenniejszego medalu z macierzystym klubem nie wywalczył także Maciej Janowski. Polak jednak triumfował w rozgrywkach z Unią Tarnów, gdzie jeździł przez dwa sezony (rok u boku swojego idola Grega Hancocka).

W przeszłości kawał swojego sportowego życia we Wrocławiu zostawił Dariusz Śledź. Obecny trener spędził w tym klubie 10 lat (trzy mistrzostwa to w głównej mierze jego zasługa). To samo można powiedzieć o Piotrze Baronie. Co ciekawe - w latach dziewięćdziesiątych XX wieku zdobywali dla Sparty medale, by później stać się trenerami tego klubu. Wiele sezonów przejechał tam również Greg Hancock, co na dalszym etapie kariery Amerykaninowi sie nie przytrafiło. Cofnijmy się jeszcze w nieco bardziej zamierzchłe czasy - świetne wrażenie pozostawili po sobie: Adolf Słaboń (1952-1971) oraz Konstanty Pociejkowicz (1955-1972).

Najważniejsi ludzie

Krystyna Kloc to wieloletnia prezes wrocławskiego klubu. Z tej funkcji zrezygnowała jednak 5 grudnia 2017 roku, a jej miejsce zajął wówczas Andrzej Rusko, który - do tej pory - działał w "cieniu". Dla tego działacza był to powrót na tak zaszczytne stanowisko. Przypomnijmy, że to przecież on zbudował potęgę w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. W tej rubryce należy wspomnieć także o Ryszardzie Nieścieruku, który był szkoleniowcem w latach 1991-1995, czyli trzy tytuły to jego zasługa. Najbardziej utytułowany trener w historii klubu. Szybko nikt go nie poprawi tego wyniku.

Co teraz?

Dariusz Śledź będzie miał do dyspozycji trzech zdecydowanych liderów - Taia Woffindena, Macieja Janowskiego oraz sprowadzonego z MrGarden GKM-u Grudziądz Artioma Łagutę. Dużo pożytku we Wrocławiu będą mieli też z rozwijającego się Gleba Czugunowa, a jeszcze młodszy Daniel Bewley w końcówce poprzedniego sezonu udowodnił, że warto się od niego nie odwracać. Juniorzy są solidni, więc Betard Sparta znowu powalczy o najwyższe cele.

