Już od jakiegoś czasu spekuluje się, że Krzysztof Gałandziuk, dyrektor sportowy Betard Sparty Wrocław po sezonie rozstanie się z klubem. Działacz miał już nawet złożyć wypowiedzenie.

Oficer prasowy Sparty nic nie wie, ale ...

Z Gałandziukiem nie udało się nam skontaktować. Adrian Skubis, oficer prasowy Sparty, pisze nam w sms-ie, że nic mu nie wiadomo o możliwym rozstaniu dyrektora z klubem. Gałandziuk jest już jednak kojarzony z innymi klubami PGE Ekstraligi.

Galandziuk to były komisarz toru. We Wrocławiu pełnił też funkcję kierownika drużyny i meczu. Pomagał toromistrzowi Grzegorzowi Węglarzowi w przygotowaniu toru. Nic dziwnego, że inne kluby widzą go u siebie.

W przypadku Gałandziuka mówi się, że odejdzie do eWinner Apatora Toruń, który chce wzmocnić znacząco sztab. W Toruniu nie podjęli jednak jeszcze ostatecznej decyzji. Poza tym nie jest to jedyna opcja dla Gałandziuka, który ma jeszcze inne oferty.