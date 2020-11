Żużel. Beniaminek ma wymarzonego kandydata na menedżera, ale ten chce być tylko „wujkiem dobra rada”

Michał Finfa, prawa ręka kolejnych menedżerów Eltrox Włókniarza wymarzonym kandydatem na menedżera Wilków Krosno. Działacze beniaminka przyznają, że gdyby tylko była taka możliwości, to wzięliby go w ciemno. Co na to Finfa?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Żużel. Szybka kontra Ostafińskiego i Hynka. Unia Tarnów, czyli długa lista minusów. wideo INTERIA.TV

Michał Finfa pomagał Wilkom Krosno montować skład na sezon 2020. Prezes Eltrox Włókniarza Michał Świącik nie miał nic przeciwko, więc Finfa podpowiedział Wilkom kilka nazwisk. – A dokładnie Mateusza Szczepaniaka i Daniela Jeleniewskiego – mówi nam Finfa. – To wyglądało tak, że przekazałem prezesowi Wilków namiar, a wcześniej powiedziałem zawodnikom kilka ciepłych słów o klubie z Krosna.

Reklama

Finfa wyjaśnia, że prezes Wilków Grzegorz Leśniak ma otwartą linię, że w kwestiach drużyny może się radzić, kiedy chce. – Często ze sobą rozmawiamy, bo jestem z Krosna, a Wilki mają szczególne miejsce w moim sercu. Prezes Włókniarza wie o wszystkim, jemu to nie przeszkadza, a ja się cieszę, że mogę bezinteresownie pomóc ważnemu dla mnie klubowi. Zresztą między Włókniarzem i Wilkami nie ma konkurencji, jeżdżą w innych ligach, starają się o innych zawodników.

Wymarzony kandydat na menedżera Wilków nie trafi jednak do tego klubu. – Szykuję teraz materiały do licencji dla Włókniarza – ucina temat przenosin. – Dobrze pracuje mi się z nowym trenerem Piotrem Świderskim. Jesteśmy w podobnym wieku, podobało mi się, jak prowadził zespół w końcówce sezonu 2020. Fajne wskazówki dawał zawodnikom.

Pytanie, czy wskazówki i podpowiedzi Finfy pomogą Wilkom? Co będzie jeśli poleceni przez niego żużlowcy zawiodą? – Pod kontraktem podpisany jest prezes. Zawsze to włodarze klubu ponoszą pełną odpowiedzialność za transfery, więc nie sądzę, że ktoś powinien mieć do mnie pretensje. Z drugiej strony takie nazwiska, jak Szczepaniak i Jeleniewski, to raczej dobre opcje dla beniaminka. Jakbym komuś powiedział wcześniej, że tacy zawodnicy będą jeździli w Wilkach, to chyba by nie uwierzył – kończy Finfa.