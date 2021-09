Indianerna Australijczykami stoi

Indianerna marzy o awansie do play-off, ale patrząc na jej dzisiejszą dyspozycję takie historie można włożyć między bajki. Żużlowcy z Kumli mieli dziś rozprawić się z Dackarną, jednak już na początku zostali przez rywali sprowadzeni do parteru. Gdy wydawało się, że czeka nas ciekawa końcówka i gospodarze jeszcze wrócą do gry, para Becker - Janowski w czternastym wyścigu wyprowadziła decydujący cios, który doszczętnie dobił miejscowych zawodników oraz ich wiernych kibiców.

Jeżeli przyjrzymy się zdobyczom punktowym poszczególnych żużlowców, momentalnie uświadomimy sobie, iż "Indianie" tego meczu zwyczajnie nie mogli wygrać, ponieważ byłoby to sprzeczne z jakąkolwiek logiką. Postanowiliśmy pobawić się nawet w matematyków i wyliczyliśmy, że Max Fricke i Chris Holder zdobyli prawie 70 % "oczek" całej drużyny. Poza Australijczykami w zasadzie nikt nie istniał. Działacze niech cieszą się z kosmicznej dyspozycji młodszego z nich, bo liczba 16 przy nazwisku to naprawdę rzadki widok nawet w lidze szwedzkiej.

INDIANERNA 41: Chris Holder 12+1, Ludvig Lindgren 2, Jonas Jeppesen 6, Niels Kristian Iversen 4, Max Fricke 16+1, Jonatan Grahn 1, Gustav Grahn 0

DACKARNA 49: Maciej Janowski 9+2, Luke Becker 9+1, Jacob Thorssell 8+2, Tai Woffinden 12, Jason Doyle 9, Ricky Kling 2+1, Maksymilian Bogdanowicz NS

Jaki kraj, takie Wolfe Wittstock

Pisaliśmy już, że Vetlanda bez Bartosza Zmarzlika to jak żołnierz bez karabinu. Niejednokrotnie narzekaliśmy też na ich ubogą ławkę. I wiecie co? Nie przestaniemy. Porażka 29:61 i to na własnym torze mówi sama za siebie. Jeden z najwybitniejszych klubów z kraju Trzech Koron bez podstawowych polskich zawodników (Woźniak, Zmarzlik) jest tym, czym dla Polaków Wolfe Wittstock, czyli chłopcem do bicia. Niemcy rywalizują jednak w drugiej lidze, a Szwedzi podobno walczą o medale.

Słabość rywala w najlepszy z możliwych sposobów wykorzystał dziś Vastervik Speedway. Po komplet sięgnęli Artiom Łaguta i Fredrik Lindgren, a dwucyfrówkę na koncie z dziecinną łatwością zapisali Bartosz Smektała oraz Jaimon Lidsey. Nawet jadący w kratkę Wadim Tarasienko był lepszy niż 2/3 reprezentantów gospodarzy.

VETLANDA 29: Tomasz Gapiński 9, Szymon Woźniak ZZ, Victor Palovaara 4+3, Filip Hjelmland 7+2, Peter Ljung 6, Robin Aspegren 3+1

VASTERVIK 61: Bartosz Smektała 11+1, Jaimon Lidsey 11+2, Wadim Tarasienko 6+3, Fredrik Lindgren 14+1, Artiom Łaguta 15, Anton Karlsson 4, Noel Wahlqvist 0