Vastervik Speedway – Smederna Eskilstuna 52:38

W meczu na szczycie tabeli lepsi okazali się być gospodarze. Choć początek meczu był wyrównany, to w jego środkowej fazie zdołali powiększyć przewagę z sześciu do dwunastu punktów, której gościom nie udało się zmniejszyć do końca zawodów.

Ku smutkowi kibiców Smederny, drużyna z Vastervik wygrała ostatni bieg zawodów 4:2, doprowadzając do remisu w dwumeczu. W biegu dodatkowym reprezentant miejscowych, Fredrik Lindgren, z łatwością poradził sobie z Kacprem Woryną, zapewniając tym samym swojemu zespołowi komplet punktów w starciu z liderem tabeli.

W drużynie miejscowych znakomicie spisało się dwóch liderów - Bartosz Smektała i Fredrik Lindgren zdobyli w sumie 25 punktów, co stanowi niemal połowę dorobku drużyny. Ważne punkty dorzucili też Paweł Przedpełski (9) i Wadim Tarasienko (8).

Dla drużyny gości najlepiej spisał się Kacper Woryna - zdobywca 11 "oczek". Dziesięć punktów dorzucił Pontus Aspgren, a Michael Jepsen Jensen osiem. O zawodzie można mówić w kontekście Grigorija Łaguty, który zdobył zaledwie sześć punktów.

Vastervik Speedway 52: Bartosz Smektała 12 (3,3,3,2,1), Jaimon Lidsey 5 (0,1,1,2,1), Fredrik Lindgren 13 (3,3,3,1,3), Wadim Tarasienko 8 (0,2,2,1,3), Paweł Przedpełski 9 (3,3,0,3,0), Anton Karlsson 5 (1,0,2,d,2), Noel Wahlqvist NS

Smederna Eskilstuna 38: Michael Jepsen Jensen 8 (2,0,1,3,0,2), Kacper Woryna 11 (1,1,3,1,3,2), Grigorij Łaguta 6 (2,2,2,0,0), Andrzej Lebiediew 2 (1,1,0,0,-), Pontus Aspgren 10 (2,2,0,2,3,1), Johannes Stark 1 (0,0,-,1,-), Joel Kling NS

Masarna Speedway - Indianerna Kumla 40:50

Na nic zdały się wysiłki Przemysława Pawlickiego i Dimitriego Berge. Masarna Avesta przegrała na własnym torze z Indianerną Kumla 40:50. Goście szybko objęli prowadzenie - bo już po drugim biegu - i nie oddali go do końca spotkania.

W drużynie miejscowych najlepiej spisali się wspomniani Pawlicki i Berge, którzy zdobyli po 12 punktów, z czego Polak wystartował sześciokrotnie, a Francuz pięciokrotnie. Próbował im pomóc Patrick Hansen (7 punktów) i Philip Hellstroem-Baangs (6 "oczek").

Dla gości bardzo dobrze pojechali Australijczycy - Max Fricke dorzucił 12 punktów do dorobku drużyny, a Chris Holder dziesięć. Nieźle pojechał też Niels Kristian Iversen, zdobywca 9 punktów i Jonas Jeppesen - zdobywca ośmiu.

Masarna Speedway 40: Przemysław Pawlicki 12 (3,2,2,3,1,1), Martin Smolinski 2 (0,0,0,1,1), Patrick Hansen 7 (1,1,1,3,1), Philip Hellstroem-Baangs 6 (0,2,0,2,2), Dimitri Berge 12 (3,2,3,2,2), Emil Millberg 0 (0,u/-,-,-). Aleks Lundquist 1 (1,0,0)

Indianerna Kumla 50: Chris Holder 10 (2,3,2,0,3), Ludvig Lindgren 5 (1,0,1,1,2), Niels Kristian Iversen 9 (3,3,3,0,0), Jonas Jeppesen 8 (2,w,1,2,3), Max Fricke 12 (2,1,3,3,3), Joel Andersson 6 (1,3,2,0,0), Jonatan Grahn NS

Lejonen Gislaved - Vetlanda Speedway 38:52

Zazwyczaj, jeśli trzech zawodników drużyny spisuje się na równym poziomie, dany zespół zwycięża. Tak jednak nie było w Gislaved, gdzie miejscowe Lejonen przegrało z Vetlandą Speedway 38:52.

Wspomniane trio zawodników to Robert Lambert, Rohan Tungate i Oliver Berntzon. Wspomniani żużlowcy zdobyli odpowiednio osiem, dziewięć i dziewięć punktów. Pojechali więc na równym, ale zbyt słabym, by dać swojej drużynie zwycięstwo, poziomie. Siedem punktów dorzucił jeszcze Jarosław Hampel, ale nie przechyliło to szali zwycięstwa na korzyść miejscowych.

W barwach przyjezdnych najlepiej spisał się Dominik Kubera, który był tego dnia bezbłędny. Co nie może dziwić, na wysokim poziomie pojechał też Bartosz Zmarzlik, który dorzucił do dorobku drużyny 13 punktów.

Lejonen Gislaved 38: Robert Lambert 8 (2,3,3,0,0), Mathias Thornblom 5 (0,0,2,d,3), Rohan Tungate 9 (3,2,2,1,1), Jarosław Hampel 7 (0,0,1,3,3), Oliver Berntzon 9 (2,3,1,1,2), Linus Ekloef 0 (-,0,-,0,-), Casper Henriksson 0 (0,0,0)

Vetlanda Speedway 52: Dominik Kubera 14 (3,3,3,3,2), Rune Holta 7 (1,1,2,2,1), Brady Kurtz 6 (2,2,1,1,0), Peter Ljung 5 (1,1,0,2,1), Bartosz Zmarzlik 13 (3,1,3,3,3), Filip Hjelmland 7 (1,2,0,2,2), Robin Aspegren NS

Piraterna Motala - Rospiggarna Hallstavik 37:53

Piraterna Motala 37: Peter Kildemand ZZ, Thomas Joergensen 9 (3,2,1,1,2,0), Jakub Jamróg 7 (0,1,2,2,1,1), Tomas H. Jonasson 4 (2,0,1,1,-,0), Oskar Fajfer 12 (1,3,3,2,2,1), Alexander Woentin 5 (w,1,1,0,1,2), Rasmus Broberg 0 (0) Rospiggarna Hallstavik 53: Timo Lahti 6 (0,3,0,0,3), Kai Huckenbeck 12 (2,2,3,2,3), Adrian Miedziński 8 (3,w,0,3,2), Patryk Dudek 12 (1,2,3,3,3), Kim Nilsson 13 (2,3,3,3,2), Anders Mellgren 2 (1,0,0,0,1)