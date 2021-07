Żużel. Bauhaus-Ligan. Łaguta lepszy od Janowskiego na przetarcie przed Grand Prix Polski

Wojciech Kulak Żużel

We wtorkowy wieczór odbyły się aż cztery spotkania w ramach Bauhaus-Ligan. Oczy kibiców były zwrócone przede wszystkim na Vastervik. Gospodarze w hicie kolejki pokonali Dackarnę Malilla 51:39, ale co najważniejsze Artiom Łaguta aż trzy razy pokazał plecy Maciejowi Janowskiemu. Okazja do rewanżu już w najbliższy piątek we Wrocławiu.

