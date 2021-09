Lejonen Gislaved - Dackarna Malilla 42:48

Gospodarze przystępowali do tego meczu osłabieni brakiem Roberta Lamberta (za którego było stosowane zastępstwo zawodnika) i Jarosława Hampela (w miejsce którego wystąpił Mathias Thoernblom). Goście przystąpili do tego meczu w najsilniejszym zestawieniu z Maciejem Janowskim, Taiem Woffindenem i Jasonem Doylem w składzie.

Wydawało się, że Dackarna nie będzie miała większych problemów z pokonaniem rywali, tym bardziej, że żużlowcy z Malilli wygrali oba tegoroczne spotkania z Lejonen w rundzie zasadniczej. Gospodarze nie przejęli się jednak zbytnio typami i od pierwszego biegu dzielnie walczyli.

Po dwóch pierwszych wyścigach prowadzili już sześcioma punktami, jednak w trzecim starcie goście zmniejszyli przewagę do dwóch "oczek". Bieg później żużlowcy Dackarny doprowadzili do remisu, który utrzymywał się do biegu ósmego. Wówczas Woffinden i Thorssell dali gościom dwupunktowe prowadzenie. Nie oddali go już do końca zawodów - tylko je powiększali.

W drużynie miejscowych należy wyróżnić przede wszystkim Olivera Berntzona, który dzielnie bronił honoru Lejonen. Z 14 punktami był niekwestionowanym liderem miejscowych. Dzielnie walczył też Mathias Thoernblom, zdobywca 7 "oczek". Siedem punktów zapisali na swoich kontach też Nicolai Klindt i Rohan Tungate, jednak w ich przypadku nie była to miła niespodzianka, tylko zawód.

W drużynie gości do ostatniego wyścigu znakomicie spisywał się Jason Doyle, który był niełapalny. W finałowej gonitwie zawodów Australijczyk zaspał na starcie i przyjechał do mety ostatni. Dobrze spisali się też zawodnicy Betard Sparty Wrocław - Tai Woffinden i Maciej Janowski. Zdobyli, odpowiednio, 12 i 11 punktów.

Lejonen Gislaved 42: Rohan Tungate 7 (3,1,0,0,0,3), Robert Lambert ZZ, Mathias Thoernblom 6 (2,0,2,1,1,1), Oliver Berntzon 14 (3,2,2,2,3,2), Nicolai Klindt 7 (1,d,2,2,2,0), Linus Ekloef 3 (1,1,-,1,0), Casper Henriksson 4 (1,3)

Dackarna Malilla 48: Maciej Janowski 11 (2,1,3,3,2), Luke Becker 6 (0,3,0,2,1), Jacob Thorssell 4 (0,0,1,1,2), Tai Woffinden 12 (1,3,3,2,3), Jason Doyle 12 (3,3,3,3,0), Maksymilian Bogdanowicz 0 (-,-,0), Ricky Kling 3 (2,0,0,1)