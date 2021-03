Po dziewięciu latach kibice ponownie obejrzeli Kryterium Asów. Najlepszym zawodnikiem zmagań okazał się Bartosz Zmarzlik, który w biegu dodatkowym pokonał Wadima Tarasienkę.

Dla żużlowców znajdujących się na liście startowej Kryterium Asów stanowiło świetną okazję do sprawdzenia swojego sprzętu. Niewątpliwie faworytem był mistrz świata, choć obsada zmagań wskazywała, że gorzowianina czeka trudna przepprawa.

Co ciekawe, wyzwanie Zmarzlikowi rzucił Wadim Tarasienko. Nowy nabytek Polonii przystępował do 20. biegu jako lider zmagań z kompletem punktów. Rosjanin przegrał jednak ze Zmarzlikiem, co sprawiło, że obaj spotkali się w biegu dodatkowym, wygranym przez Polaka.



Zengota przywiózł same zera, Łaguta potwierdził formę

O ile z postawy Tarasienko Polonia może być zadowolona, tak na drugim biegunie znalazł się Grzegorz Zengota, przywożąc same zera. Powody do obaw swoim kibicom dali także m.in. reprezentanci Motoru Lublin. Mikkel Michelsen nie nawiązał do czołówki rozgrywek, natomiast Krzysztof Buczkowski oraz Dominik Kubera (dołączy do Motoru po trzeciej kolejce) zajęli jedne z ostatnich miejsc.



Formę z poprzedniego sezonu potwierdził Artiom Łaguta. Obiecująco zaprezentowali się także Szymon Woźniak i Tobiasz Musielak, którzy mogą stać się ważnymi ogniwami swoich ekip. Nieco wolny na trasie, zważywszy na miano rekordzisty toru, okazał się Emil Sajfutdinow. Dużo poniżej oczekiwań pojechał z kolei Fredrik Lindgren. Szwed po pierwszej świetnej próbie dalej stanowił jedynie tło do najważniejszych wydarzeń.

Wyniki:

1. Bartosz Zmarzlik - 14 (3,3,3,2,3) + pierwsze miejsce w wyścigu

2. Wadim Tarasienko - 14 (3,3,3,3,2) + drugie miejsce w biegu dodatkowym

3. Artiom Łaguta - 13 (3,2,2,3,3)

4. Szymon Woźniak - 10 (2,3,2,0,3)

5. Tobiasz Musielak - 10 (2,0,3,3,2)

6. Emil Sajfutdinow - 10 (2,2,2,3,1)

7. Kai Huckenbeck - 10 (2,2,1,2,3)

8. Andreas Lyager - 7 (0,3,0,2,2)

9. Mikkel Michelsen - 7 (1,1,3,1,1)

10. David Bellego - 6 (1,1,2,2,0)

11. Adrian Gała - 5 (1,2,1,1,0)

12. Fredrik Lindgren - 4 (3,0,0,0,1)

13. Krzysztof Buczkowski - 4 (0,1,1,1,1)

14. Dominik Kubera - 3 (0,1,0,0,2)

15. Dimitri Bergé - 3 (1,0,1,1,0)

16. Grzegorz Zengota - 0 (0,0,0,0,0)

R1. Nikodem Bartoch

R2. Mateusz Błażykowski

Bieg po biegu:

1. Łaguta, Sajfutdinow, Michelsen, Buczkowski

2. Zmarzlik, Woźniak, Bellego, Lyager

3. Lindgren, Musielak, Gała, Kubera

4. Tarasienko, Huckenbeck, Berge, Zengota

5. Zmarzlik, Huckenbeck, Michelsen, Lindgren

6. Tarasienko, Łaguta, Bellego, Musielak

7. Lyager, Gała, Buczkowski, Berge

8. Woźniak, Sajfutdinow, Kubera, Zengota

9. Michelsen, Bellego, Gała, Zengota

10. Zmarzlik, Łaguta, Berge, Kubera

11. Tarasienko, Woźniak, Buczkowski, Lindgren

12. Musielak, Sajfutdinow, Huckenbeck, Lyager

13. Tarasienko, Lyager, Michelsen, Kubera

14. Łaguta, Huckenbeck, Gała, Woźniak

15. Musielak, Zmarzlik, Buczkowski, Zengota

16. Sajfutdinow, Bellego, Berge, Lindgren

17. Woźniak, Musielak, Michelsen, Berge

18. Łaguta, Lyager, Lindgren, Zengota

19. Huckenbeck, Kubera, Buczkowski, Bellego

20. Zmarzlik, Tarasienko, Sajfutdinow, Gała



Bieg dodatkowy:

Zmarzlik, Tarasienko