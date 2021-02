Dzięki ostatnim działaniom Cellfast Wilków, żużel w Krośnie zyskał drugie życie. Zespół nie tak dawno awansował na zaplecze PGE Ekstraligi. Ponadto aktualnie trwa przebudowa stadionu, który za kilka miesięcy odwiedzi szesnastu najlepszych młodzieżowców świata. Niewykluczone, że w najbliższym czasie zagości tam również impreza rangi SEC czy nawet finał Indywidualnych Mistrzostw Polski, a wraz z nim sam Bartosz Zmarzlik.

W Krośnie nie tylko zawodnicy przygotowują się do historycznego sezonu w eWinner 1. Lidze. Od kilku dni robotnicy pracują w pocie czoła, by w terminie wykonać wszystkie prace związane z remontem stadionu. Powstanie długo wyczekiwane oświetlenie, a ponadto pojemność obiektu zwiększy się o kilkaset krzesełek. Cellfast Wilki będą więc miały obiekt na miarę XXI wieku.

Działania tamtejszych działaczy nie przeszły bez echa w środowisku. 1 lutego Międzynarodowa Federacja Motocyklowa opublikowała kalendarz tegorocznych indywidualnych mistrzostw świata juniorów. Organizację drugiego finału przyznano klubowi z Krosna, co spotkało się z ogromnym zachwytem ludzi z całej Polski, którzy nieustannie chwalą stale rozwijający się ośrodek.

- To jest wielka sprawa dla naszego klubu i miasta. Już wcześniej wiedzieliśmy, że jak będziemy mieć na stadionie oświetlenie, to jest szansa na te zawody. W innym razie Eurosport na pewno nie przyjechałby do Krosna. Prace związane z montażem oświetlenia już się rozpoczęły, więc mamy to, mamy imprezę, która będzie wielką promocją Krosna. W końcu to jeden z trzech turniejów finałowych bardzo ważnego cyklu - mówi prezes Cellfast Wilków, Grzegorz Leśniak na łamach polskizuzel.pl.

Włodarze klubu z Krosna nie chcą na tym poprzestać i już myślą o imprezach, które być może uda się zorganizować w przyszłości. Niewykluczone, że w ciągu kilku najbliższych lat zawita tam jedna z rund SEC. Na horyzoncie pojawia się także finał Indywidualnych Mistrzostw Polski. Od sezonu 2022 nie będzie to już przywilej złotego medalisty DMP, a organizatora rozstrzygnie konkurs ofert. - Mamy stadion na 6 tysięcy, a pewnie na Bartosza Zmarzlika chciałoby przyjść w Krośnie 10 tysięcy lub więcej. To też byłby dobry strzał - zakończył Grzegorz Leśniak.

