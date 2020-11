Żużel. Bartosz Zmarzlik w Familiadzie. Weźmie udział w świętej wojnie Stali z Falubazem

1 stycznia, w Familiadzie zobaczymy żużlową świętą wojnę, czyli derby Stal – Falubaz. Zespół gorzowski będzie reprezentował m. in. dwukrotny mistrz świata i najlepszy żużlowiec sezonu 2020 Bartosz Zmarzlik.

Karol Strasburger zapewne w swoim stylu, jakimś mało śmiesznym sucharem, przywita gości noworocznej Familiady, ale potem nie będziemy mieli pojedynku na łokcie i ścigania się na motocyklach bez hamulców, choć gośćmi będą przedstawiciele Moje Bermudy Stali i RM Solar Falubazu. W tej pierwszej drużynie wystąpi m. in mistrz świata Bartosz Zmarzlik, w drugiej wicemistrz Patryk Dudek. Będzie się działo.

Nie ulega wątpliwości, że powód, dla którego będzie nagrywana żużlowa Familiada jest jeden, czyli Zmarzlik. Nasz najlepszy żużlowiec od zakończenia sezonu, w którym obronił tytuł mistrza świata, ruszył w objazd po mediach. Był gościem w programie telewizji śniadaniowej, pojawił się tez w show Kuby Wojewódzkiego. Nieśmiały chłopak, jakim jest Zmarzlik, musiał się w krótkim czasie zmienić w celebrytę, któremu życie w błysku fleszy nie sprawia większego problemu. W Familiadzie możemy liczyć może nie tyle na popis, co na autentycznie szczere odpowiedzi mistrza. Z tego słynie.

Prócz Zmarzlika w składzie Stali zobaczymy jej trenera Stanisława Chomskiego i prezesa klubu Marka Grzyba Po drugiej stronie Dudkowi będą towarzyszyli także trener Piotr Żyto i prezes Wojciech Domagała. Dla tego ostatniego będzie to wyzwanie, bo raczej unika mediów, a tu wystąpi w programie, który od ponad 25 lat bije w telewizji rekordy. Zadowolony będzie natomiast zapewne Grzyb. Tajemnicą poliszynela jest, iż jego pojawienie się w żużlu to też jest projekt polityczny. Zwieńczeniem ma być start w wyborach.

Wracają do Zmarzlika, to coraz bardziej musi on selekcjonować zaproszenia do programów, bowiem zaczął już także przygotowania do sezonu. Ćwiczy ze swoim trenerem personalnym i ani myśli rezygnować z zajęć, bo choć obowiązki w mediach i promocja dyscypliny stały się dla niego czymś ważnym, to najważniejsza jest praca, która ma mu dać trzecie złoto z rzędu.

