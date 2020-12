Czegoś takiego Bartosz Zmarzlik absolutnie się nie spodziewał. W jego ręce trafił złoty rower do treningów na cyclocrossie. Został on zrobiony specjalnie dla naszego mistrza. Seryjna jest tylko rama z modelu TCX Advanced PRO. Pozostałe podzespołu są z najwyższej półki. Wszystko z karbonu. Całość uzupełniają opony z francuskiej manufaktury MFB. To cacko spokojnie można wycenić na ponad 30 tysięcy złotych.

Od kilku lat Bartosz Zmarzlik szykuje się do żużlowego sezonu, jeżdżąc na rowerze. Jeździ nie tylko na szosie, ale i w terenie. Kilka dni temu media społecznościowe obiegły zdjęcia naszego mistrza, który z rowerem na plecach biegnie pod górkę w jakimś zalesionym terenie. Tak mniej więcej wygląda każdy trening naszego mistrza na cyclocrossie.

Jakaś była radość Zmarzlika, gdy Szczepan Bike, gorzowski salon Gianta podarował mu w prezencie specjalnie dla niego zrobiony rower. Polakierowany na złoty kolor, z napisem Speedway World Championship i dwoma złotymi gwiazdkami obok.

Od właściciela salonu dowiadujemy się, że rower dla mistrza był robiony specjalnie dla niego. Seryjna jest tylko rama z modelu TCX Advanced PRO. Pozostałe podzespoły są z najwyższej półki. Kierownica, wspornik kierownicy, sztyca pod siodło, koła i samo siodło - to wszystko jest z karbonu. Całość uzupełniają opony z francuskiej manufaktury MFB.

Zmarzlik jest równie wielkim miłośnikiem dwóch kółek, co były trener kadry Marek Cieślak. Na ostatnim zgrupowaniu reprezentacji w Szklarskiej Porębie panowie wybrali się nawet na wspólną przejażdżkę do Świeradowa. Szykowali się do niej jak na wojnę. Mistrz wiedział, że szkoleniowiec robi w sezonie tysiące kilometrów, więc przygotował się odpowiednio do tej jazdy. Cieślak po powrocie chwalił mistrza, choć przyznał, że niczym go nie zaskoczył. - Mam kolegów, którzy zawodowo jeżdżą i oni widzieli Bartka na treningach w Hiszpanii. Mówili mi, jak śmiga, jak dobrze technicznie pokonuje kręte zjazdy - opowiadał nam Cieślak.

Oby złoty rower pomógł Zmarzlikowi w przygotowaniach i przełożył się na trzeci tytuł mistrzowski z rzędu.

