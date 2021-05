Żużel. Awizowane składy na sobotnie mecze PGE Ekstraligi. Miesiąc zadebiutuje w barwach GKM-u

W tym tygodniu wyjątkowo nie w piątek, a w sobotę rozpoczniemy szóstą rundę zmagań PGE Ekstraligi. Na dzień dobry zmierzą się ze sobą Fogo Unia i Marwis.pl Falubaz oraz ZOOLeszcz DPV Logistic GKM i Motor Lublin. Wydarzeniem dnia będzie niewątpliwie debiut Pawła Miesiąca w barwach klubu z Grudziądza.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra Ostafińskiego i Hynka. Sąd nad Świderskim! Wideo INTERIA.TV

Reklama

Weekend z najlepszą ligą świata zainaugurujemy w Lesznie, gdzie Fogo Unia podejmie Marwis.pl Falubaz. Gospodarze odzyskali już swój rytm, dzięki czemu są murowanym faworytem do zwycięstwa. Goście przeżywają swoje kłopoty, czego dowodem jest żonglowanie składem przez trenera Piotra Żytę. W meczowej siódemce pojawił się bowiem Jan Kvech. Czech co prawda otrzymał tylko jedną szansę w niedawnych derbach, ale pokonując Szymona Woźniaka pozostawił po sobie naprawdę dobre wrażenie. Wiele wskazuje na to, iż w najbliższą sobotę w końcu wystąpi od początku do końca i pokaże pełnię swoich możliwości.

Reklama

Awizowane składy na mecz Fogo Unia Leszno - Marwis.pl Falubaz Zielona Góra:

Fogo Unia Leszno: 9. Emil Sajfutdinow, 10. Janusz Kołodziej, 11. Jaimon Lidsey, 12. Jason Doyle, 13. Piotr Pawlicki, 14. Krzysztof Sadurski, 15. Kacper Pludra

Marwis.pl Falubaz Zielona Góra: 1. Kacper Mateusz Grzelak, 2. Max Fricke, 3. Matej Zagar, 4. Jan Kvech, 5. Patryk Dudek, 6. Fabian Ragus, 7. Nile Tufft

Początek meczu w sobotę 15 maja o godzinie 16:00

Na zakończenie sobotniej rywalizacji przeniesiemy się do Grudziądza. ZOOLeszcz DPV Logistic GKM wzmocniony Pawłem Miesiącem zmierzy się u siebie z bardzo silnym Motorem Lublin. W zestawieniu gospodarzy nowy nabytek klubu zastąpi prezentującego kiepską dyspozycję od początku roku Krzysztofa Kasprzaka. Ponadto na pozycjach 9-15 zabraknie Norberta Krakowiaka. W miejsce Polaka kibice zgromadzeni na trybunach ujrzą Romana Lachabuma. Rosjanin w sezonie 2021 nie miał zbyt wielu okazji do zaprezentowania swoich umiejętności na torze, więc jego przyszłość może zależeć od sobotniego występu.

Awizowane składy na mecz ZOOLeszcz DPV Logistic GKM Grudziądz - Motor Lublin:

ZOOLeszcz DPV Logistic GKM Grudziądz: 9. Przemysław Pawlicki, 10. Roman Lachbaum, 11. Paweł Miesiąc, 12. Kenneth Bjerre, 13. Nicki Pedersen, 14. Denis Zieliński, 15. Mateusz Bartkowiak

Motor Lublin: 1. Grigorij Łaguta, 2. Krzysztof Buczkowski, 3. Jarosław Hampel, 4. Mark Karion, 5. Mikkel Michelsen, 6. Wiktor Lampart, 7. Mateusz Cierniak

Początek meczu w sobotę 15 maja o godzinie 21:00

Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź