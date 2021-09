Żużel. Awizowane składy na rewanżowe półfinały eWinner 1. Ligi. Jak trwoga, to do Łogaczowa?

Pierwszego finalistę eWinner 1. Ligi poznamy w Krośnie, a wyłoni go mecz pomiędzy miejscowymi Cellfast Wilkami a Zdunek Wybrzeżem. Pierwsze spotkanie zakończyło się remisem, więc do awansu jedna z drużyn potrzebuje zwycięstwa. Faworytem do zdobycia minimum 46 punktów wydają się być gospodarze, jednak goście nie są chłopcami do bicia, a aby się o tym przekonać trzeba spojrzeć na ich zestawienie. Chociażby Jakuba Jamroga, czy Wiktora Kułakowa przy dobrych wiatrach stać na zrobienie kompletu. To samo tyczy się zresztą podopiecznych Ireneusza Kwiecińskiego, a to gwarantuje nam kapitalne widowisko.

Reklama

Awizowane składy na mecz Cellfast Wilki Krosno - Zdunek Wybrzeże Gdańsk:

Zdunek Wybrzeże Gdańsk: 1. Rasmus Jensen, 2. Krystian Pieszczek, 3. Jakub Jamróg, 4. ?, 5. Wiktor Kułakow, 6. Alan Szczotka, 7. Piotr Gryszpiński

Cellfast Wilki Krosno: 9. Tobiasz Musielak, 10. Mateusz Szczepaniak, 11. Patryk Wojdyło, 12. Vacłav Milik, 13. Andrzej Lebiedew, 14. Seweryn Orgacki, 15. Aleks Rydlewski

Początek meczu w sobotę 11 września o godzinie 16:00.

Prawdziwa wisienka na torcie czeka nas nie w sobotę, a w niedzielne popołudnie. Na torze w Ostrowie dojdzie bowiem do rewanżu pomiędzy Arged Malesą a ROW-em. Obecnie zdecydowanie wyżej stoją akcje ostrowian, lecz główni pretendenci do awansu tanio skóry nie sprzedadzą. Trener Marek Cieślak powrócił do wszystkich zaufanych zawodników, w efekcie czego za Pontusa Aspgrena licznie gromadzeni kibice na trybunach będą mieli okazję podziwiać Siergieja Łogaczowa. Czy "syn marnotrawny" wprowadzi ekipę ze Śląska do finału rozgrywek? Przekonamy się już niebawem.

Awizowane składy na mecz Cellfast Wilki Krosno - ROW Rybnik:

ROW Rybnik: 1. Kacper Gomólski, 2. Rune Holta, 3. Siergiej Łogaczow, 4. Wiktor Trofimow, 5. Michael Jepsen Jensen, 6. Mateusz Tudzież, 7. Paweł Trześniewski

Arged Malesa Ostrów: 9. Nicolai Klindt, 10. Tomasz Gapiński, 11. Oliver Berntzon, 12. Patrick Hansen, 13. Grzegorz Walasek, 14. Jakub Krawczyk, 15. Sebastian Szostak

Początek meczu w niedzielę 12 września o godzinie 14:00.