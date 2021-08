Żużel. Awizowane składy na piątkowe mecze PGE Ekstraligi. Stal w Toruniu bez kilku gwiazd

Czternastą kolejkę najlepszej ligi świata rozpoczniemy pojedynkiem we Wrocławiu, gdzie miejscowa Betard Sparta podejmie Marwis.pl Falubaz. Inny wynik niż wysokie zwycięstwo gospodarzy zaskoczy nawet największych optymistów z Zielonej Góry. Podopieczni Dariusza Śledzia w tym roku jadą jak z nut i triumf w rundzie zasadniczej zapewnili sobie już kilkanaście dni temu. Przyjezdni z kolei znajdują się nad przepaścią i jeśli ZOOLeszcz DPV Logistic GKM w niedzielę pokona Eltrox Włókniarz, to najzwyczajniej spadną z PGE Ekstraligi. Co najważniejsze oba zespoły wystąpią w najmocniejszych zestawieniach, więc wielkiego pogromu być nie powinno.

Reklama

Awizowane składy na mecz Betard Sparta Wrocław - Marwis.pl Falubaz Zielona Góra

Betard Sparta Wrocław: 9. Tai Woffinden, 10. Daniel Bewley, 11. Artiom Łaguta, 12. Gleb Czugunow, 13. Maciej Janowski, 14. Michał Curzytek, 15. Przemysław Liszka

Marwis.pl Falubaz Zielona Góra: 1. Max Fricke, 2. Matej Zagar, 3. Damian Pawliczak, 4. Piotr Protasiewicz, 5. Patryk Dudek, 6. Jakub Osyczka, 7. Nile Tufft

Początek meczu w piątek 20 sierpnia o godzinie 18:00.

Jednym z hitów piątkowych zmagań PGE Ekstraligi miało być spotkanie w Toruniu. Miało, ponieważ zarówno gospodarze, jak i goście zmagają się z kontuzjami. Do składu eWinner Apatora najprawdopodobniej powróci Paweł Przedpełski, jednak Polak świeżo po kontuzji może nie przypominać siebie sprzed kilku tygodni. Jeszcze większe problemy ma Moje Bermudy Stal. Co prawda w awizowanym zestawieniu znalazł się Martin Vaculik, ale najprawdopodobniej sztab szkoleniowy zastosuje za niego zastępstwo zawodnika. Wśród żużlowców Stanisława Chomskiego nie widać ponadto Szymona Woźniaka, Wiktora Jasińskiego oraz Kamila Nowackiego.

Awizowane składy na mecz eWinner Apator Toruń - Moje Bermudy Stal Gorzów:

eWinner Apator Toruń: 9. Paweł Przedpełski, 10. Jack Holder, 11. Chris Holder, 12. Adrian Miedziński, 13. Petr Chlupac, 14. Kacper Makowski, 15. Krzysztof Lewandowski

Moje Bermudy Stal Gorzów: 1. Bartosz Zmarzlik, 2. Anders Thomsen, 3. Marcus Birkemose, 4. Rafał Karczmarz, 5. Martin Vaculik, 6. Oliwier Ralcewicz, 7. Kamil Pytlewski

Początek meczu w piątek 20 sierpnia o godzinie 20:30.