Żużel. Awizowane składy na piątkowe mecze PGE Ekstraligi. Ratajczak pójdzie za ciosem?

Na początek oczy całej Polski będą zwrócone na Toruń. eWinner Apator na własnym torze zmierzy się z Betard Spartą. Gospodarze chcą jak najszybciej powetować sobie niedawną porażkę z walczącym o utrzymanie Marwis.pl Falubazem. Nie będzie to jednak łatwe zadanie. Wrocławianie znajdują się obecnie na fali wznoszącej, a niedawny triumf nad ZOOLeszcz DPV Logistic GKM-em umocnił ich na pozycji lidera PGE Ekstraligi. Co najważniejsze, obie drużyny wystąpią w najmocniejszych zestawieniach. W składzie miejscowych pod szesnastką ujrzymy oczywiście Roberta Lamberta.

Awizowane składy na mecz eWinner Apator Toruń - Betard Sparta Wrocław:

eWinner Apator Toruń: 9. Paweł Przedpełski, 10. Chris Holder, 11. Petr Chlupac, 12. Adrian Miedziński, 13. Jack Holder, 14. Karol Żupiński, 15. Krzysztof Lewandowski

Betard Sparta Wrocław: 1. Tai Woffinden, 2. Daniel Bewley, 3. Artiom Łaguta, 4. Gleb Czugunow, 5. Maciej Janowski, 6. Przemysław Liszka, 7. Michał Curzytek

Początek meczu w piątek 11 czerwca o godzinie 18:00.

W drugim piątkowym pojedynku dojdzie do starcia pomiędzy Fogo Unią a Eltrox Włókniarzem. Gospodarze nie mają już miejsca na wpadkę i kolejna porażka może całkowicie odebrać im szansę na awans do fazy play-off. Podopieczni Piotra Barona do spotkania przystąpią w nie najlepszych humorach, bowiem w trzech ostatnich meczach nie zdobyli oni choćby jednego punktu do tabeli. Zupełnie inne nastoje panują w Częstochowie. Przyjezdni niewątpliwie złapali wiatru w żagle i w najbliższy piątek zrobią wszystko co w swojej mocy, by pod Jasną Górę nie wrócić z pustymi rękami. Szkoleniowcy mają do dyspozycji wszystkich swoich żużlowców. Co warte uwagi, kolejną szansę po kapitalnym występie w Gorzowie otrzyma młodzieżowiec "Byków" - Damian Ratajczak, który już chyba na dobre wygryzł Krzysztofa Sadurskiego.

Awizowane składy na mecz Fogo Unia Leszno - Eltrox Włókniarz Częstochowa:

Fogo Unia Leszno: 9. Emil Sajfutdinow, 10. Janusz Kołodziej, 11. Jaimon Lidsey, 12. Jason Doyle, 13. Piotr Pawlicki, 14. Kacper Pludra, 15. Damian Ratajczak

Eltrox Włókniarz Częstochowa: 1. Leon Madsen, 2. Jonas Jeppesen, 3. Bartosz Smektała, 4. Kacper Woryna, 5. Fredrik Lindgren, 6. Jakub Miśkowiak, 7. Mateusz Świdnicki

Początek meczu w piątek 11 czerwca o godzinie 20:30.

