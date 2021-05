Żużel. Awizowane składy na piątkowe mecze PGE Ekstraligi. Krakowiak wraca do łask

Tylko cztery dni odpoczniemy od najlepszej ligi świata. Już w najbliższy piątek zaplanowano dwa spotkania piątej rundy PGE Ekstraligi. 21 maja żużlowcy zaprezentują się kibicom zgromadzonych na stadionach w Lublinie oraz Grudziądzu. Znamy awizowane składy, a w nich jak zawsze pojawiło się kilka niespodzianek.

Piątek z PGE Ekstraligą zainaugurujemy meczem w Lublinie. Miejscowy Motor podejmie w nim eWinner Apatora Toruń. Oba zespoły podchodzą do tego pojedynku w nienajlepszych nastrojach. Gospodarze całkiem niedawno zremisowali w Grudziądzu, a goście u siebie polegli ze średnio spisującym się w tym roku Eltrox Włókniarzem. Zarówno jeden jak i drugi szkoleniowiec zachowuje jednak spokój i do żadnej rewolucji nie dojdzie. U "Koziołków" pod szesnastką pojawi się Robert Lambert. W zestawieniu gospodarzy miejsce Justina Stolpa zajmie najprawdopodobniej Karol Żupiński, a z ósemką na plecach do swoich wyścigów będzie wyjeżdżał Robert Lambert.

Awizowane składy na mecz Motor Lublin - eWinner Apator Toruń:

Motor Lublin: 9. Grigorij Łaguta, 10. Krzysztof Buczkowski, 11. Jarosław Hampel, 12. Mark Karion, 13. Mikkel Michelsen, 14. Wiktor Lampart, 15. Mateusz Cierniak

eWinner Apator Toruń: 1. Adrian Miedziński, 2. Paweł Przedpełski, 3. Petr Chlupac, 4. Chris Holder, 5. Jack Holder, 6. Krzysztof Lewandowski, 7. Justin Stolp

Początek meczu w piątek 21 maja o godzinie 18:00

Świadkami emocjonującego widowiska mogą być kibice w Grudziądzu. Przy sztucznym oświetleniu umocniony niedawnym remisem ZOOLeszcz DPV Logistic GKM zmierzy się z Fogo Unią Leszno. Zdecydowanym faworytem do zwycięstwa są tutaj oczywiście goście, jednak miejscowych nie należy lekceważyć. Do siódemki gospodarzy powraca Norbert Krakowiak. Przyjezdni na teren rywala wybiorą się z kolei w swoim żelaznym zestawieniu. Mistrzowie Polski z utęsknieniem czekają na szesnaste urodziny Damiana Ratajczaka, a te już niebawem.

Awizowane składy na mecz ZOOLeszcz DPV Logistic GKM Grudziądz - Fogo Unia Leszno:

ZOOLeszcz DPV Logistic GKM Grudziądz: 9. Przemysław Pawlicki, 10. Norbert Krakowiak, 11. Paweł Miesiąc, 12. Kenneth Bjerre, 13. Nicki Pedersen, 14. Denis Zieliński, 15. Mateusz Bartkowiak

Fogo Unia Leszno: 1. Emil Sajfutdinow, 2. Janusz Kołodziej, 3. Jaimon Lidsey, 4. Jason Doyle, 5. Piotr Pawlicki, 6. Kacper Pludra, 7. Krzysztof Sadurski

Początek meczu w piątek 21 maja o godzinie 20:30

