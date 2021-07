Żużel. Awizowane składy na piątkowe mecze PGE Ekstraligi. Karczmarz ma już miejsce do końca sezonu

Dwunastą rundę zmagań najlepszej ligi świata rozpoczniemy meczem w Lesznie, gdzie Fogo Unia skrzyżuje rękawice z ZOOLeszcz DPV Logistic GKM-em. Gospodarze są na autostradzie do fazy play-off, a sam awans zapewni im piątkowe zwycięstwo nad broniącym się przed spadkiem zespołem z Grudziądza. Co najważniejsze, odpowiednią formę odzyskał chyba na dobre Emil Sajfutdinow, więc tym bardziej z Rosjaninem w kosmicznej dyspozycji wynik inny niż pogrom potraktujemy jako niespodziankę. U gości wystąpi Nicki Pedersen. Dyspozycja Duńczyka jest jednak jedną wielką niewiadomą. Żużlowcy po takich potwornych upadkach, jak ten w ubiegły wtorek czasem potrzebują troszkę czasu na dojście do siebie.

Reklama

Awizowane składy na mecz Fogo Unia Leszno - ZOOLeszcz DPV Logistic GKM Grudziądz:

Fogo Unia Leszno: 9. Emil Sajfutdinow, 10. Janusz Kołodziej, 11. Jaimon Lidsey, 12. Jason Doyle, 13. Piotr Pawlicki, 14. Kacper Pludra, 15. Damian Ratajczak

ZOOLeszcz DPV Logistic GKM Grudziądz: 1. Przemysław Pawlicki, 2. Norbert Krakowiak, 3. Krzysztof Kasprzak, 4. Kenneth Bjerre, 5. Nicki Pedersen, 6. Mateusz Bartkowiak, 7. Seweryn Orgacki

Początek meczu w piątek 23 lipca o godzinie 18:00.

W drugim piątkowym pojedynku Moje Bermudy Stal podejmie Marwis.pl Falubaz. Nie od dziś wiadomo, że derby rządza się swoimi prawami i nie inaczej może być za kilka dni. Zielonogórzanie wciąż nie są pewni utrzymania, więc zrobią wszystko by wywieźć z Gorzowa choć jeden punkt. Co ważne, mają ku temu argumenty. W szeregach miejscowych poobijany po turnieju Grand Prix w Pradze jest Anders Thomsen. Ponadto do końca sezonu najprawdopodobniej nie ujrzymy już Kamila Nowackiego. Mało? Szymon Woźniak nie awansował nawet do półfinału niedawnego Memoriału Edwarda Jancarza. Kibiców czeka naprawdę fantastyczne widowisko.

Awizowane składy na mecz Moje Bermudy Stal Gorzów - Marwis.pl Falubaz Zielona Góra:

Moje Bermudy Stal Gorzów: 9. Szymon Woźniak, 10. Rafał Karczmarz, 11. Martin Vaculik, 12. Anders Thomsen, 13. Bartosz Zmarzlik, 14. Wiktor Jasiński, 15. Kamil Pytlewski

Marwis.pl Falubaz Zielona Góra: 1. Max Fricke, 2. Piotr Protasiewicz, 3. Damian Pawliczak, 4. Matej Zagar, 5. Patryk Dudek, 6. Fabian Ragus, 7. Nile Tufft

Początek meczu w piątek 23 lipca o godzinie 20:30.