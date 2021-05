PGE Ekstraliga pędzi jak szalona. 7 maja zainaugurujemy piątą serię spotkań. W piątkowy wieczór kibice zgromadzeni przed telewizorami obejrzą starcie Motor Lublin – eWinner Apator Toruń oraz ZOOLeszcz DPV Logistic GKM – Fogo Unia Leszno. Poznaliśmy awizowane składy, a w nich przynajmniej jedno zaskoczenie.

Piątek z najlepszą ligą świata rozpoczniemy w Lublinie, gdzie miejscowy Motor zmierzy się z eWinner Apatorem. Gospodarze ewidentnie znajdują się na fali wznoszącej, co pokazał choćby ostatni ich mecz w Zielonej Górze. Torunianie również pozytywnie zaskakują całą żużlową Polskę i plasują się w górnych rejonach tabeli. Awizowane zestawienia mogą nieco mylić, bowiem u miejscowych brakuje chociażby Dominika Kubery. Wychowanek Unii Leszno wystąpi jednak z numerem ósmym. To samo tyczy się przyjezdnych. Pod taśmą na pewno stawi się Robert Lambert, a Justina Stolpa zastąpi Karol Żupiński.

Awizowane składy na mecz Motor Lublin - eWinner Apator Toruń

Motor Lublin: 9. Grigorij Łaguta, 10. Krzysztof Buczkowski, 11. Jarosław Hampel, 12. Mark Karion, 13. Mikkel Michelsen, 14. Wiktor Lampart, 15. Mateusz Cierniak

eWinner Apator Toruń: 1. Paweł Przedpełski, 2. Adrian Miedziński, 3. Petr Chlupac, 4. Chris Holder, 5. Jack Holder, 6. Krzysztof Lewandowski, 7. Justin Stolp

Początek meczu w piątek 7 maja o godzinie 18:00.

Na zakończenie piątkowych zmagań wybierzemy się do Grudziądza. ZOOLeszcz DPV Logistic GKM na własnym torze podejmie mistrzów Polski z Leszna. Trener gospodarzy stracił w końcu cierpliwość do Norberta Krakowiaka. W miejsce naszego rodaka pojawi się Roman Lachbaum, który będzie mógł wystartować od pierwszego do ostatniego biegu. Ile da ta zmiana, kibice przekonają się późnym wieczorem. Trener gości wyszedł z kolei z założenia, iż zwycięskiego składu się nie zmienia i posłał do boju swoich najlepszych reprezentantów.

Awizowane składy na mecz ZOOLeszcz DPV Logistic GKM Grudziądz - Fogo Unia Leszno

ZOOLeszcz DPV Logistic GKM Grudziądz: 9. Przemysław Pawlicki, 10. Roman Lachbaum, 11. Krzysztof Kasprzak, 12. Kenneth Bjerre, 13. Nicki Pedersen, 14. Denis Zieliński, 15. Mateusz Bartkowiak

Fogo Unia Leszno: 1. Emil Sajfutdinow, 2. Janusz Kołodziej, 3. Jaimon Lidsey, 4. Jason Doyle, 5. Piotr Pawlicki, 6. Kacper Pludra, 7. Krzysztof Sadurski

Początek meczu w piątek 7 maja o godzinie 20:30.

