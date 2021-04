Żużel. Awizowane składy na piątkowe mecze PGE Ekstraligi. Brak Żupińskiego w zestawieniu eWinner Apatora

Tylko cztery dni odpoczywaliśmy od żużla w najlepszym światowym wydaniu. W najbliższy piątek powraca PGE Ekstraliga. Jeżeli pogoda nie pokrzyżuje planów organizatorów, kibice zgromadzeni przed telewizorami powinni zobaczyć starcia w Toruniu oraz Zielonej Górze. Poznaliśmy już awizowane składy na oba pojedynki.

Zmagania w czwartej kolejce najlepszej ligi świata zainaugurujemy w Toruniu, gdzie eWinner Apator na własnym torze w derbowym starciu podejmie ZOOLeszcz DPV Logistic GKM. W składzie gospodarzy przede wszystkim w oczy rzuca się brak Karola Żupińskiego. Wychowanek Wybrzeża Gdańsk w meczu najprawdopodobniej jednak wystąpi i ostatecznie zajmie miejsce Justina Stolpa. Odstawienie go po nienajgorszym występie w Lesznie nie wydaje się realną opcją. Goście z kolei niezmiennie, czyli bez Romana Lachbauma w meczowej siódemce.

Awizowane składy na mecz eWinner Apator Toruń - ZOOLeszcz DPV Logistic GKM Grudziądz

eWinner Apator Toruń: 9. Paweł Przedpełski, 10. Jack Holder, 11. Adrian Miedziński, 12. Petr Chlupac, 13. Chris Holder, 14. Justin Stolp, 15. Krzysztof Lewandowski

ZOOLeszcz DPV Logistic GKM Grudziądz: 1. Przemysław Pawlicki, 2. Krzysztof Kasprzak, 3. Kenneth Bjerre, 4. Norbert Krakowiak, 5. Nicki Pedersen, 6. Denis Zieliński, 7. Mateusz Bartkowiak

Początek meczu w piątek 30 kwietnia o godzinie 18:00.

W drugim piątkowym spotkaniu Marwis.pl Falubaz u siebie zmierzy się z Motorem Lublin. Przyjezdni do Zielonej Góry przyjadą w najmocniejszym zestawieniu i co najważniejsze nakręceni domowymi zwycięstwami nad Eltrox Włókniarzem i Betard Spartą. U gospodarzy również bez większych zmian. Fani miejscowych ostrzą sobie apetyty na kolejny dobry występ Damiana Pawliczaka, który to, że lubi ścigać się na domowym torze pokazał już w spotkaniu z ZOOLeszcz DPV Logistic GKM-em.

Awizowane składy na mecz Marwis.pl Falubaz Zielona Góra - Motor Lublin

Marwis.pl Falubaz Zielona Góra: 9. Matej Zagar, 10. Piotr Protasiewicz, 11. Max Fricke, 12. Damian Pawliczak, 13. Patryk Dudek, 14. Fabian Ragus, 15. Jakub Osyczka

Motor Lublin: 1. Grigorij Łaguta, 2. Krzysztof Buczkowski, 3. Jarosław Hampel, 4. Mark Karion, 5. Mikkel Michelsen, 6. Wiktor Lampart, 7. Mateusz Cierniak

Początek meczu w piątek 30 kwietnia o godzinie 20:30

