Żużel. Awizowane składy na niedzielne mecze PGE Ekstraligi. Żupiński otrzyma kolejną szansę?

W pierwszym, niedzielnym pojedynku naprzeciw siebie staną Betard Sparta oraz Eltrox Włókniarz. O ile gospodarze są już pewni awansu do fazy-play off, o tyle tego samego nie można powiedzieć o gościach. Tylko zwycięstwo częstochowian sprawi, że zachowają oni jeszcze szanse na znalezienie się w pierwszej czwórce. Przed podopiecznymi Piotra Świderskiego bardzo trudne zadanie, bowiem wrocławianie nie przegrali na Stadionie Olimpijskim od wielu miesięcy. Co ważne, oba zespoły wystąpią w najsilniejszych zestawieniach, a to stawia miejscowych w roli zdecydowanego faworyta do zgarnięcia trzech dużych punktów do tabeli.

Awizowane składy na mecz Betard Sparta Wrocław - Eltrox Włókniarz Częstochowa:

Betard Sparta Wrocław: 9. Tai Woffinden, 10. Gleb Czugunow, 11. Artiom Łaguta, 12. Daniel Bewley, 13. Maciej Janowski, 14. Michał Curzytek, 15. Przemysław Liszka

Eltrox Włókniarz Częstochowa: 1. Bartosz Smektała, 2. Kacper Woryna, 3. Fredrik Lindgren, 4. Jonas Jeppesen, 5. Leon Madsen, 6. Jakub Miśkowiak, 7. Mateusz Świdnicki

Początek meczu w niedzielę 25 lipca o godzinie 16:30.

Wieczorem z Wrocławia przeniesiemy się do Torunia, gdzie eWinner Apator podejmie Motor Lublin. Drużyna prowadzona przez Tomasza Bajerskiego do pojedynku przystąpi w naprawdę dobrych nastrojach. Całkiem niedawno beniaminek PGE Ekstraligi dzięki zwycięstwu w Grudziądzu praktycznie zapewnił sobie utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej. Goście z kolei marzą o medalu, ale najpierw trzeba ukończyć rundę zasadniczą w pierwszej czwórce. To umożliwi im zwycięstwo na Motoarenie. Niewątpliwie warto zwrócić uwagę na ponowny brak Karola Żupińskiego w awizowanym zestawieniu torunian. Podobna sytuacja miała miejsce przed meczem w Grudziądzu, jednak tam w ostatniej chwili młodzieżowiec pojawił się w ostatecznym składzie.

Awizowane składy na mecz eWinner Apator Toruń - Motor Lublin:

eWinner Apator Toruń: 9. Paweł Przedpełski, 10. Jack Holder, 11. Adrian Miedziński, 12. Chris Holder, 13. Petr Chlupac, 14. Krzysztof Lewandowski, 15. Karol Żupiński

Motor Lublin: 1. Grigorij Łaguta, 2. Krzysztof Buczkowski, 3. Jarosław Hampel, 4. Mark Karion, 5. Mikkel Michelsen, 6. Wiktor Lampart, 7. Mateusz Cierniak

Początek meczu w niedzielę 25 lipca o godzinie 19:15.